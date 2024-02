Kína legnagyobb csipgyártója, az SMIC Sanghajban új gyártósorokat állított fel, hogy még idén megkezdje a Huawei HiSilicon egysége által tervezett 5 nanométeres félvezetők tömeggyártását névtelenségüket kérő források szerint. Bár az 5 nanométeres alkatrészek egy generációval elmaradnak a jelenlegi 3 nanométeres csúcstechnológiától, a lépés azt mutatja, hogy a kínai félvezetőipar az amerikai exportellenőrzések ellenére is fokozatosan fejlődik.

Kína már idén megkezdheti az 5 nanométeres csipek tömeggyártását.

Fotó: Shutterstock

A félvezetőket eleinte a Huawei okostelefonjaiban hasznosítják, de később a vállalat MI-csipjei is 5 nanométeresek lehetnek. Az elemzők szerint az új gyártósorok olyan nyugati csipgyártó berendezésekből állnak, amelyeket a SMIC még az amerikai szankciók előtt felhalmozott az elmúlt években, bár a kínai mérnökök azóta lemásolhatták a technológiát – írja a Financial Times.

Csipháború

Az amerikai–kínai kereskedelmi és gazdasági háborút még Donald Trump robbantotta ki 2018-ban, aztán Joe Biden elnöksége alatt tovább eszkalálódott. Ennek során az Egyesült Államok 2022-től korlátozta a legfejlettebb, mesterséges intelligenciához és szuperszámítógépekhez használható csipek exportját, valamint a félvezetők gyártásához szükséges, amerikai technológiát tartalmazó berendezések Kínába szállítását.

Washingtonhoz tavaly Hollandia és Japán is csatlakozott. Elemzők szerint Peking rövid távon továbbra is megpróbálja majd megszerezni a kulcsfontosságú technológiákat a tengerentúlról, míg hosszabb távon hazai helyettesítő termékeket fejleszt ki, hogy ellensúlyozza a külföldi technológiától való függőséget. A világ második legnépesebb országa az elmúlt években felpörgette a csipgyártó berendezések importját is,

amelyekből jelentős készleteket halmozott fel.

A kínai csipipar egyik sikereként a Huawei nyár végén és ősz elején piacra dobta legújabb okostelefonjait, amelyekben a HiSilicon tervezte, a SMIC által gyártott 7 nanométeres csip dolgozik, így helyben készült félvezetőkkel sikeresen kijátszották az amerikai szankciókat. A cég pedig arra készül, hogy a telefonok mellett más területeken is visszaszerezze a korábbi piacvezető pozícióját, például biztonsági kamerákhoz is szállít a HiSilicon által tervezett félvezetőket.

Mik a félvezetők, és miért folyik értük a harc?

Világszerte a kormányok hatalmas összegeket költenek a helyi csipgyártás kiépítésére, a függetlenedésre, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért is olyan fontosak a félvezetők. A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.

Minél kevesebb nanométeres egy félvezető, annál fejlettebb, mivel nagyobb a teljesítménye és kisebb az energiafogyasztása. Ez azt is jelenti, hogy bonyolultabb és drágább legyártani. Jelenleg a 3 nanométeres félvezetők számítanak a legfejlettebbeknek, ilyent csak három cég, az amerikai Intel, a dél-koreai Samsung és a tajvani TSMC képes gyártani, mivel ezeknek a készítése rendkívüli szakértelmet igényel.