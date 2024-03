Újabb közlekedési sztrájkok bénítják meg Németországot - erre figyeljen, ha utazik!

A vasutasok harmadik alkalommal jelentettek be munkabeszüntetést. A sztrájkhoz most a légiutas-kísérők is csatlakoznak.

2024.03.11. 11:58 | Szerző: Nemes Tamás

Németországot a héten egy újabb közlekedési sztrájkhullám rázza meg, jócskán megnehezítve a belföldi utazást, miután a Lufthansa légiutas-kísérőit és a mozdonyvezetőket képviselő szakszervezetek is munkabeszüntetést jelentettek be, tovább növelve a nyomást Európa legnagyobb gazdaságán – írta a Bloomberg. A földi személyzet után a Lufthansa légiutas-kírésői sztrájkolnak Németországban. Fotó: AFP A kis létszámú, de befolyásos mozdonyvezetői szakszervezet, a GDL közölte, hogy hétfő késő estétől kedd estig teher-, kedd reggeltől szerdáig pedig személyszállító vonatokat érintő sztrájkokat tervez a Deutsche Bahn, a német állami vasúttársaság járatain. A sikertelen bértárgyalások után a vasutasok hatodik alkalommal sztrájkolnak, ez egybeesik a Lufthansa légiutas-kísérőinek a kétnapos munkabeszüntetésével. Németország nemzeti légitársaságának dolgozói a megélhetési költségek meredek emelkedésére hivatkozva magasabb béreket és juttatásokat követelnek – az erről szóló bérviták nemrég szintén kudarcba fulladtak. Az őket képviselő UFO szakszervezet közleménye szerint az akció kedden a frankfurti repülőtérről, szerdán pedig a Münchenből induló járatokat érinti. A légitársaság a múlt hét csütörtökön kiadott jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az első negyedévben a működési veszteségei növekedni fognak, és a kilátásai is visszafogottak 2024-re. Az európai légitársaságok a világjárvány óta példátlan keresletből profitáltak, ami lehetővé tette számukra az áremeléseket, de a magasabb munkaerő- és karbantartási költségek korlátozták a nyereség növekedését. A Lufthansa szerint az e heti sztrájk miatt valószínűleg mintegy százezer utas lesz érintett. Az utasoknak már a múlt héten is késésekkel és teljes járatok törlésével kellett szembenézniük Németországban, amikor a mozdonyvezetők munkabeszüntetéséhez a Lufthansa földi személyzete is csatlakozott – a leállás annyira súlyos volt, hogy az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának több tagja kénytelen volt távolról részt venni a csütörtökön tartott frankfurti monetáris politikai ülésen.