Amerikai pénzintézetet vett meg Romániában az olasz bankcsoport

Az olasz Intesa Sanpaolo megvette az amerikai érdekeltségű First Bankot bankot Romániában. Az olasz bankcsoport 2023 végén írta alá a szerződést a First Bank megvásárlásáról az egyesült államokbeli székhelyű J.C. Flowers & Co befektetési alappal. A First Bank felvásárlása révén az Intesa Sanpaolo bekerült a tíz legnagyobb romániai pénzintézet közé.

Olasz kézbe került a First Bank / Fotó: AFP

A felvásárlást követően az Intesa Sanpaolo romániai aktívumainak összértéke eléri 3,2 milliárd eurót, valamint 143 ezer ügyféllel és mintegy 1500 alkalmazottal rendelkezik. A bankingnews.ro szakportál szerint az Intesa Sanpaolo piaci részesedése Romániában meghaladja a 2 százalékot, amivel a Citibankkal és a Garanti BBVA-val holtversenyben a 9-11. helyen áll.

A romániai bankszektor piacvezetője az OTP helyi leányát felvásárló Transilvania Bank, mely 2023 végén 20,1 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett. Marco Elio Rottigni, az Intesa Sanpaolo csoport nemzetközi divíziójának vezetője szerint a romániai terjeszkedés ösztönözni fogja az olasz és a külföldi befektetéseket, erősíteni fogja a kereskedelmi kapcsolatokat és támogatólag hat a kis- és középvállalkozások nemzetközivé válására.