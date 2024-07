Többet kell majd fizetni a Shein és a Temu csomagokért

Az Európai Bizottság (EB) még ebben a hónapban javasolni fogja a jelenlegi 150 eurós küszöbérték eltörlését, amely alatt a termékek vámmentesen megvásárolhatók – árulták el névtelenségüket kérő források a Financial Timesnak. Bár az intézkedés papíron nem kínai kereskedők ellen irányul, gyakorlatilag a Temu és az AliExpress online piacterek, valamint a Shein ruházati kiskereskedő járna pórul.

Brüsszel véget vetne a vámmenteségnek / Fotó: TT News Agency via AFP

A Bizottság már tavaly is javasolta a 150 eurós limit eltörlését, de a javaslat egy helyben toporog. Az EB azonban eltökélt, hogy felgyorsítsa a folyamatot. Ugyanakkor hátrányokkal is járna a lépés: az uniós országok egy részét nehéz lenne meggyőzni, mivel az új rendszer alaposan megdobná a már így is túlterhelt vámtisztviselők munkaterhét.

A jelenlegi uniós szabályozás értelmében a 150 eurónál kisebb értékű, a közösség határain kívülről érkező csomagok vámmentesek, míg a 45 eurónál olcsóbb csomagok után forgalmi adót (ÁFA) sem kell fizetni. Márpedig ilyen olcsó termékekkel a Temu, a Shein és az AliExpress kínálatában is könnyen lehet találkozni.

A kínai kereskedők európai és amerikai kritikusai szerint a távol-keleti cégek az adómentességet biztosító kiskapu segítségével képesek versenyelőnyre szert tenni, miközben a vizsgálatokat is elkerülhetik a határon, így rendkívül olcsón tudják kínálni termékeiket. A Bizottság szerint az európai fogyasztók

tavaly 2,3 milliárd euró értékben rendeltek a 150 euró alatt beszerezhető, vámmentes csomagokat.

A kínai vállalkozások cáfolták a vádakat: szerintük a sikerüket nem ennek, hanem rugalmas ellátási láncaiknak és keresletvezérelt üzleti modelljüknek köszönhetik, valamint minden releváns szabályt betartanak és adót is fizetnek, ha szükséges. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a Temu a magyar piacot letarolta.

Kereskedelmi vita Kínával

Az elmúlt hónapokban nőtt az Európai Unió és Kína közötti feszültség: a héten lépnek hatályba a kínai elektromos autókra vonatkozó ideiglenes vámok, mivel Brüsszel szerint Peking olyan támogatásokat juttathat az elektromosautó-gyártóinak, ami torzítja a tisztességes versenyt. Kína tagadja a vádakat, a felek közötti tárgyalások még zajlanak.