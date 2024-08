Sokan már temették, mégis reneszánszát éli az atomenergia

Magyarország sem marad ki a trendből: a Pakson épülő két új orosz tervezésű blokk a 2030-as évek elejétől kezdve 2400 megawattal növeli a hazai kibocsátásmentes energiatermelő kapacitásokat.

Érdemes megemlíteni, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség szerint a globális energiaigény 2050-re megduplázódik.

A mesterséges intelligencia térhódításával csak az adatközpontokból származó kereslet a 2022-es 2,3-szeresére nőhet 2026-ra, így a nukleáris energiatermelés nélkülözhetetlen lesz. Ugyanakkor problémát okozhat, hogy a világon működő nukleáris reaktorok több mint kétharmada legalább 30 éves.

Ez a gond kevésbé érinti Kínát: a távol-keleti óriás Oroszország mellett a 2011-es japán fukusimai nukleáris katasztrófa után is gőzerővel folytatta az építkezéseket, ennek eredményeképpen a kínai atomerőművek többségét az elmúlt évtizedben helyeztek üzembe. Ez annak is köszönhető, hogy Peking igyekszik diverzifikálni az energiatermelést, vagyis a megújulók mellett az atomnak és a földgáznak is fontos szerepet tuladonít.