Feltámadtak a német gyárak, egy napon belül a második reménysugár Magyarországnak

A piacot meglepve júliusban is nőttek a gyári megrendelések. A német gazdaság teljesítménye magyar szempontból is fontos tényező – a német ipar év eleje óta gyengélkedik, és csak most mutatja jeleit annak, hogy képes lesz tartósan is talpra állni.