Ezereurós minimálbér: a szlovákok a magyarok példáját követik

Szlovákiában 2026-tól a két évvel korábbi országos átlagbér 60 százalékára emelkedik a minimálbér – az erről szóló törvénytervezetet szerdán fogadta el a pozsonyi törvényhozás.

Ezereurós minimálbér: Szlovákia Magyarország példáját követi / Fotó: NurPhoto via AFP

Miután napjainkban 57 százalék az igazodási pont, az új módszertan következményeként látványosan meglódul a minimálbér emelkedése a szlovákoknál:

a tavalyi 700 (280 929 forint) és az idei 750 eurót (300 995 forint) követően jövőre 816-ra (327 482) emelkedik.

Erik Tomás munkaügyi miniszter szerint ezt követően a prognosztizált országos átlagfizetésből kiindulva, 2026-ban 920 euróra (369 220 forint), 2027-ben pedig 970 euróra (389 287 forint) kúszhat fel az összege.

Északi szomszédunknál mintegy 200 ezer munkavállalót érint a minimálbér. A képet némileg árnyalja, hogy

az éjszakai,

a hétvégi és

az ünnepnapi munkavégzésért járó bérpótlékot is

a minimálbér aktuális összegéből számítják ki, ami tetemes többletterhet jelent majd a munkaadóknak.

A munkaadói szövetségek számításai szerint e változás (a 57-ről 60 százalékra történő ugrás) a cégeknek 110 millió euró (44 145 860 000 forint) többletkiadással járhat. Egyébként a szlovák állam számára is súlyos teher a minimálbér megugrása, ugyanis a közalkalmazotti bértáblák legalacsonyabb kategóriái mélyen az aktuális minimálbér alatt kezdődnek manapság.

„Pénteken lesz egy éve, hogy Robert Fico negyedik kormánya hivatalba lépett, és örömmel jelentem be, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült megvalósítani két olyan intézkedést is, amely zászlóshajóként szerepelt a kormányprogramban” – mutatott rá Tomás az Új Szó tudósítása szerint. Arra is emlékeztetett, hogy a minimálbérről szóló törvény módosítása mellett a szlovák kabinet korábban már a 13. nyugdíj kérdését is kipipálta.