Új rakétakorszak kezdődött Ázsiában: „meg kell mutatnunk a potenciális ellenfeleknek”

Ausztrália növeli rakétavédelmi képességeit, nagy hatótávolságú csapásmérő képességét, bővíti a fegyverkészleteket és a legközelebbi szövetségeseihez irányuló exportot, együttműködik az Egyesült Államokkal, Japánnal és Dél-Koreával, hogy hozzájáruljon a regionális stabilitáshoz, mivel a régió egy új rakétakorszakba lépett.

Az új rakétakorszak vezető szerepét akarja betölteni Ausztrália / Fotó: Ryan Fletcher

„Miért van szükségünk több rakétára? Az Egyesült Államok és Kína közötti stratégiai verseny az ausztrál biztonsági környezet elsődleges jellemzője” – idézte a Reuters Pat Conroy védelmi ipari minisztert, aki a canberrai National Press Clubban mondott beszédet.

Kína szeptemberben egy interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki, amely több mint 11 ezer kilométert tett meg, hogy Ausztrália északkeleti részén, a Csendes-óceánban landoljon.

Atomfegyvermentes Csendes-óceán

Conroy szerint az indiai–csendes-óceáni térség egy új rakétakorszak küszöbén áll, ahol a rakéták egyben „a kényszerítés eszközei” is. Különösen aggasztónak nevezte a rakéta becsapódási helyét, az 1986-ban hatályba lépett rarotongai szerződés értelmében ugyanis a Csendes-óceán atomfegyvermentes övezet.

Bejelentette, hogy

Ausztrália SM–6 rakétákat telepít a haditengerészet rombolóflottájára,

hogy ballisztikus rakéta elleni védelmet biztosítson. A hónap elején állapodtak meg az Egyesült Államokkal arról, hogy hétmilliárd ausztrál dollár értékben vásárolnak SM–2 IIIC és SM–6 nagy hatótávolságú rakétákat a haditengerészet számára. (Egy ausztrál dollár 246,5 forint.)

Jelentősen fejlesztik a haditengerészetet, hogy ellensúlyozzák a kínai fenyegetést / Fotó: AFP

Szintén korábban jelentették be azt is, hogy a következő évtizedben 74 milliárd ausztrál dollárt fognak rakéták beszerzésére és rakétavédelemre költeni. Ebbe beletartozik az a 21 milliárd ausztrál dollár is, amelyet új hazai gyártási kapacitás finanszírozására költenek.

Az új rakétakorszak kihívásai

Meg kell mutatnunk a potenciális ellenfeleknek, hogy az Ausztrália elleni ellenséges cselekmények nem lennének sikeresek, sem pedig fenntarthatók, ha a konfliktus elhúzódna

– mondta Conroy a beszédében.

A kínai fenyegetés miatti ausztrál fegyverkezés egy ideje már megkezdődött. Ausztrália 316 millió ausztrál dollárt fordít az irányított többszörös rakétaindító rakétarendszerek (GMLRS) helyi gyártási kapacitásának létrehozására a Lockheed Martinnal partnerségben, hogy 2029-től exportra is gyárthassák a gyorsan bevethető, felszín feletti fegyvereket.