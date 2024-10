Üzemanyagár: a választás múlhat rajta Amerikában – aggódhat Kamala Harris

Iráni olajlétesítmények is lehetnek az izraeli válaszcsapás célpontjai / Fotó: Middle East Images via AFP

De ha még így lenne is, nem biztos, hogy a kampányból hátralévő néhány hét elég idő-e arra, hogy a magasabb árak felkeltsék a választók figyelmét. „Az emberek hosszú távon nézik a gazdaságot, nem pedig az elmúlt hónapra tekintve” – állítja.

Eddig csökkentek az árak

A szakértők arra is emlékeztettek, hogy az elmúlt évben jelentősen csökkent az üzemanyag ára az Egyesült Államokban, így az amerikai fogyasztók számára kisebb mértékű emelkedés talán nem számít különösebben. Az AAA amerikai autóklub adatai szerint

a benzin átlagára 15 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly.

Ráadásul a világpiaci olajár is alacsonyabb, mint 2022-ben, amikor a koronavírus-járványból való globális kilábalás és az ukrajnai háború 123,7 dollárra repítette. (Egyébként még ez is messze elmaradt a történelmi rekordtól, ami 147,27 dollár volt 2008 júliusában.)

Minden szem Izraelre és Iránra szegeződik

Az Izrael és Irán közötti feszültség eszkalálódása azonban jelentősen megemelheti az olajárakat; a legrosszabb forgatókönyv, ha Teherán lezárja a Hormuzi-szorost.

A Hormuzi-szoros lezárása lenne a legrosszabb forgatókönyv az üzemanyagár szempontjából / Fotó: NORBERT SCHILLER / AFP

Az olajárak egekbe ugrása nyomán ugyanez következne be az amerikai üzemanyagárakkal is, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb olajtermelője – egyúttal azonban a második legnagyobb importőre is.

Ebben az esetben a jelenlegi adminisztrációt okolhatják a választók az áremelkedésért,

amelynek Harris is prominens tagja, állítja Carola Binder, a Texasi Egyetem közgazdász professzora, akinek a szakterülete az üzemanyagárak és a fogyasztói magatartás közötti kapcsolat. „Ha hatalmas ugrás lenne az üzemanyagárakban, akkor úgy vélem, az ártana Harris esélyeinek. A fogyasztói hangulat ugyanis valóban befolyásolja a választásokat” – hangsúlyozta.

A Political Psychology című tudományos folyóiratban 2016-ban megjelent tanulmánynak ugyan nem az üzemanyagárak és a választási esélyek, hanem előbbiek és a hivatalban lévő elnök megítélése közötti kapcsolatot vizsgálta, az összefüggés így is egyértelmű.

Az 1970-es évek közepe és a 2000-es évek közepe között a megemelkedett üzemanyagárak mindig lefelé húzták az elnök népszerűségét, méghozzá minden tíz centes drágulás több mint fél százalékponttal.