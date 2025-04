Olyan autót mutatott be a Szegeden gyárat építő BYD, amilyet még nem látott a világ: itt tart Kína – videó

A BYD leányvállalata, a Denza a Sanghaji Nemzetközi Autókiállításon mutatta be Denza Z nevű sportkocsiját. Az alacsony és sportos megjelenésű Denza Z egy négyüléses, elektromos kupé, amely a BYD legújabb technológiáival van felszerelve – írja a CarNewsChina.

A Denza Z egy összecsukható kormánykerékkel is fel van szerelve / Fotó: CarNewsChina

Az elegánsnak és dinamikusnak tűnő járműből kemény tetős és kabrió változatot is kínálnak majd. Kétajtós kupéként a Denza Z kompakt karosszériaméretekkel rendelkezik. Az utastér a B-oszloptól keskenyedik, továbbá keret nélküli ablakokkal, rejtett kilincsekkel és nagy kerékmérettel rendelkezik.

A cég szerint az autót mesterséges intelligenciával is felszerelték és kifinomult vezetési élményt nyújt a normál utakon, miközben a pályán is precíz és érzékeny kormányzást biztosít. A Denza Z emellett egy összecsukható kormánykerékkel is fel van szerelve, amely futurisztikus jelleget kölcsönöz a modellnek.

Bár az autó specifikációt és az árát még nem hozták nyilvánosságra, a kínai sajtó úgy saccolja, hogy 300 ezer jüan (14,7 millió forint) felett lesz kapható a távol-keleti országban. Európában, így Magyarországon az áfa és a vámok miatt drágább lehet a Denza Z.

Érdemes megemlíteni, hogy a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának számító BYD tavaly több mint 4,2 millió járművet adott el világszerte, ennek azonban több mint 90 százalékát Kínában. A BYD ugyanakkor futólépésben terjeszkedik. A márka gyártása továbbra is Kínában történik, de a BYD idén októberben elindítja első európai üzemét Magyarországon, míg egy második gyár Törökországban 2026-ban kezdheti meg működését.