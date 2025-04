A vörös bolygó árnyékában csapnak össze a víziók és az üzleti érdekek – Elon Musk átlép a Holdon és a Marsot veszi célba

Amikor Elon Musk, a világ leggazdagabb embere és az űripar meghatározó szereplője Jared Isaacmant javasolta a NASA élére, egy dolgot tett világossá: a cél immár nem a Hold, hanem a Mars. Ez a döntés azonban nem pusztán vízió vagy technológiai ambíció kérdése – komoly gazdasági, politikai és stratégiai kockázatokat rejt. A Mars-misszió előtérbe helyezése nemcsak egy álom, hanem egy gigantikus szerkezetátalakítás a világ egyik legnagyobb és legrégebbi kutatási ügynökségében – az amerikai NASA-ban. És ennek ára van, nem is kicsi.

Elon Musk és Jared Isaacman – akit Trump is nyíltan támogat – meglátása szerint a Hold-misszió (a NASA Artemis-programja) túl költséges, túl lassú és technológiailag idejétmúlt. Az újbóli Holdra szállás helyett azt javasolják, hogy az amerikai adófizetők pénzét inkább a Mars kolonizálására fordítsák. Musk ezt „az emberiség hosszú távú fennmaradásának zálogaként” definiálja. Ennek érdekében a Fehér Ház már most olyan költségvetési javaslatot készít elő, mely megszüntetné a Boeing által gyártott Space Launch System (SLS) rakéta finanszírozását, mely az Artemis gerincét alkotja. Ennek leállítása több milliárd dollárt szabadítana fel – ez az összeg már a Mars-missziók költségvetésének alapja lehet. A NASA egyes beszámolók szerint már most is azon gondolkozik, hogy szélnek ereszti a Boeinget a folyamatos kudarcai és késlekedései miatt, a helyét pedig a SpaceX venné át.

Kockázatos dolog átugrani a Hold-missziót

A Hold, szemben a Marssal, csak három napra van a Földtől, és már rendelkezünk tapasztalattal az ottani le- és felszállásról. A Marsra való utazás ezzel szemben két-három évig is eltarthat, és a legkisebb hiba is végzetes lehet. A Holdon egy előretolt bázis működtetése lehetőséget nyújtana

a rendszerek,

életfenntartó technológiák

és hosszú távú űrbéli tartózkodás biztonságos kipróbálására.

Ha ezt kihagyjuk, akkor a Marsra indulás olyan, mintha repülési gyakorlat nélkül vágnánk neki egy interkontinentális útvonalnak. Ráadásul a Holdon jelen lévő jégből előállítható rakéta-üzemanyag akár indítóállomássá is tehetné a Holdat – így csökkentve a Marsra induló küldetések tömegét és költségeit, nem is beszélve a gyengébb gravitációról. Ráadásul a Holdon való hosszú távú tartózkodás egyik alapvető létszükséglete lesz a folyamatos oxigénellátás, amit, úgy néz ki, egy olyan kőzetből is elő lehet állítani, amelyből nagyon sok van a Holdon.

Az Artemis-program az amerikai költségvetésből 2012 és 2025 között több mint 93 milliárd dollárt emésztett fel.

Ebben olyan rendszerek és technológiák szerepelnek, amelyek már közel állnak az éles bevetéshez – például az SLS rakéta, az Orion űrhajó vagy a Holdra szánt leszállóegységek. A program felszámolása nemcsak politikailag lenne kínos, de gazdaságilag is óriási veszteséggel járna. A NASA beszállítóinál több tízezer munkahely függ az Artemis alrendszereitől – ezek elvesztése egész államok gazdaságára lenne hatással.