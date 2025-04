Simeone, Guardiola és a többiek: ők a világ legjobban fizetett futballedzői

Ahhoz már hozzászoktunk, hogy a legjobb labdarúgók éves szinten több tízmillió fontos bért kapnak a klubjuktól, napjainkra azonban elmondható, hogy az élvonalbeli trénerek is kezdenek fölzárkózni ilyen téren a tanítványaik mellé. Az európai topligák sztárcsapatainál dolgozó futballedzők fizetése is súlyos fontmilliókban mérhető: a legjobban kereső Diego Simeone éves szinten közel 26 millió fontot visz haza, de szép pénzt kaszál Pep Guardiola, Mikel Arteta, Carlo Ancelotti vagy José Mourinho is.