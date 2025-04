Ez Hszi Csin-ping kínai elnök csodafegyvere a vámháborúban

A kínai deviza leértékelését egyszer már bevetette Peking, amikor Donald Trump még első elnöki ciklusában vámháborút indított. A jüan leértékelése most is valószínű, csak sokkal nagyobb mértékben, hiszen az amerikai vámok is sokkal magasabbak. A devizaháború következményei beláthatatlanok, az egyes országokra hatalmas leértékelési nyomás nehezedik majd, menekülni fog a tőke a feltörekvő országokból.