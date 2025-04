Kritikus helyzetben a mezőgazdasági termelők – így lépne fel az érdekükben az EU

A Európai Unió tagállamainak képviselői hétfőn a Mezőgazdasági Különbizottságban jóváhagyták a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a határokon átnyúló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelemre vonatkozó rendelettervezetet. Hamarosan az Európai Parlament is tárgyalhatja az ügyet.

A mezőgazdaság terén felszámolná a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat az Európai Unió / Fotó: Shutterstock

Az Európai Unió Tanácsának honlapján közzétett javaslat célja, hogy átfogó szabályrendszert hozzon létre a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncon belüli, vállalkozások közötti kapcsolatokban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen a határokon átnyúló együttműködések esetében. A javaslat a tervek szerint javítani fogja az együttműködési lehetőségeket olyan esetekben, amikor a beszállítók és a vevők különböző tagállamokban vannak.

A rendelettervezet egy kölcsönös segítségnyújtási mechanizmust vezetne be, amely lehetővé tenné a nemzeti hatóságok számára, hogy információkat kérjenek és cseréljenek egymással, valamint hogy egy másik tagállam végrehajtó hatóságát felkérjék arra, hogy a nevükben hozzon és hajtson végre intézkedéseket.

Ráfér a segítség a mezőgazdasági ágazatra

A dokumentum külön kitért a legalább három EU-tagállamot érintő, nagyszabású, határokon átnyúló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra is, ezek megakadályozása érdekében összehangolt fellépési mechanizmust vezet be. Az ilyen ügyekben egy koordinátor kijelölésére kerülne sor, ezzel is megkönnyítve a szükséges intézkedések végrehajtását.

Az Európai Unió Tanácsa támogatja az Európai Bizottság javaslatának főbb elemeit, azonban több kisebb módosítással is élt. Egyetért azzal, hogy a rendeletnek az európai mezőgazdasági termelők védelme érdekében tartalmaznia kell a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat az EU-n kívüli vásárlók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai esetén is.

Ugyanakkor további szabályokat javasol a kölcsönös segítségnyújtás során felmerülő költségek fedezésére vonatkozóan. E szerint:

Az információt kérő vagy nyomozási vagy végrehajtási intézkedéseket kérő tagállam fedezné a nyomozást vagy végrehajtást végző tagállamnál felmerült szükséges költségeket.

Ezen kívül az ügy során beszedett bírságok is felhasználhatók ezeknek a költségeknek a fedezésére.

Még odébb van a szabályozás elfogadása

A rendelettervezet tisztázza azokat az szabályokat is, amelyek alapján a tagállamok megtagadhatják egy másik tagállam nemzeti hatóságától érkező információkérés teljesítését, vagy elutasíthatják a végrehajtási intézkedésekben való részvételt.