A szomszéd országok is részesülni akarnak a német állami támogatásból

Egyetért vele Bernd Weber, a Epico KlimaInnovation kutatóintézet ügyvezető igazgatója is. Ő is amellett érvel, hogy a német költekezési hullámból mások is profitálhatnak, mivel „annyira összekapcsolódtak az ellátási láncok”.

Fontosabb lenne a bonyolult szabályok egyszerűsítése

A német állami szubvenciókból nagyobb mértékben részesülhetnek a kisebb tagállamok, mint a franciából, mert az utóbbiak gyakran inkább a beruházások saját határokon belül tartására vagy oda vonzására összpontosítanak. Franciaország feszített államháztartása ráadásul jelenleg korlátozza is a támogatás Németországhoz hasonló mértékű növelésének lehetőségét.

A szabályokat kellene inkább egyszerűsíteni / Fotó: AFP

A tagállamok egy része azonban még mindig óvatos. Kiszivárgott hírek szerint például a legutóbbi EU-csúcson Bart De Wever belga miniszterelnök bírálta a német és a francia vezetőket, amiért olyan sok állami támogatást öntenek a gazdaságba.

A belga vállalatok szövetségének szóvivője szerint is biztosítani kell a tisztességes versenyt, ő sem ért egyet az európai lazább állami támogatási szabályok lehetséges kiterjesztésével.

Victor Van Hoorn, a Cleantech for Europe uniós igazgatója szerint viszont a német költekezés „reményteljes jel” a tiszta technológiát indító vállalkozások számára. Ő úgy véli, hogy

Brüsszelnek inkább az állami támogatásokra vonatkozó szabályok egyszerűsítésére kellene összpontosítania,

mivel azok gyakran „annyira bonyolultak”, hogy a vállalatoknak nehéz eligazodniuk a rendszerben.