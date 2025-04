Útra kelt a szegeden gyárat építő BYD óriáshajója: nincs nagyobb nála a világon, most hétezer új autót szállít – videó

Olyan autót mutatott be a Szegeden gyárat építő BYD, amilyet még nem látott a világ: itt tart Kína – videó

A BYD birtokában lévő Denza a Sanghaji Nemzetközi Autókiállításon mutatta be új sportkocsiját, ami rámutat a vállalat azon törekvéseire, hogy a magasabb kategóriájú nyugati márkákkal is versenybe szálljon.