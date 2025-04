Az Erő sötét oldala még a Minecraftot is lekörözte a mozikban – hatalmas siker a húszéves Star Wars-film

A 20 éves Star Wars-film lekörözte a Minecraftot

A Minecraft-film megjelenése után 2-3 hétig uralta nem csak az amerikai, de az európai mozikat is. A kezdő lendület a második hétvégén sem tört meg, a harmadikon viszont már visszacsúszott a második helyre. Ezért is nagy szó, hogy a 20 éves A Sith-ek bosszúja rögtön le is taszította erről a második helyről a hónap, sőt, az év eddig legnépszerűbb filmjét.

A Minecraft-film jelenleg 816,5 millió dolláros (330,8 milliárd forint) globális bevételnél jár.

A Minecraft-film a magyar mozikban olyan népszerű, hogy azt már a kereskedelmi oldalak is megérzik. Az Egy Minecraft film megjelenése óta 17 százalékkal nőttek meg a videójáték-konzolok iránti keresések az Árukeresőn, mivel a gyerekek és felnőttek köreiben is népszerű Minecraft már PlayStation, Xbox és Switch platformon is elérhető, nem meglepő, hogy többen is próbálnak beszerezni egy új konzolt ahhoz, hogy játsszanak vele.