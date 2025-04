Újabb őrület tört ki: kémkednek a kínai elektromos autók?

A brit hadsereg kitiltja az elektromos járműveket egyes bázisairól, mert attól tart, hogy a bennük lévő kínai technológiát kémkedésre használhatják – mondta egy törvényhozó. Szinte minden elektromos jármű tartalmaz legalább néhány kínai gyártmányú alkatrészt, köszönhetően Peking előnyének az akkumulátor- és érzékelőtechnológiában – számolt be a Financial Times. A hadsereg attól tart, hogy ezeket az alkatrészeket távolról is felügyelhetik, és információt adhatnak a bázison belüli mozgásokról. Az Egyesült Királyság védelmi minisztere elmondta a Parlamentnek, hogy nincs katonai szintű politika a kínai gyártmányú elektromos járművek korlátozására, de egyes bázisokon szabályok vannak érvényben.

Egy sofőr a kelet-angliai Braintree közelében található Gridserve E-töltőállomáson csatlakoztatja autóját egy töltőponthoz / Fotó: AFP

Korábban a The Paper azt írta, hogy a legnagyobb brit hírszerzési központ arra kérte a munkatársait, hogy legalább két mérfölddel távolabb parkolják le az elektromos autóikat, mert attól tartanak, hogy autóik kémkedhetnek utánuk. Mint írták, a védelmi minisztérium kitiltotta a kínai alkatrészeket tartalmazó elektromos járműveket (EV) az érzékeny helyszínekről és katonai kiképzőbázisokról. A lap szerint, nyilvánvaló, hogy a magas rangú tisztviselők nemrégiben megriadtak, amikor rájöttek, hogy a személyzet által vezetett elektromos járművek nyomon követhetik, és az autókban lévő szenzorokat fel lehet használni az adatok összegyűjtésére és visszaküldésére Pekingbe.

Közben egyes hírek szerint Peking kémkedési aggályok miatt kitiltja a Teslákat a katonai komplexumokból. Hasonló aggodalmak merültek fel a kínai technológiával kapcsolatban a múltban, ami például arra késztette az országokat, köztük Nagy-Britanniát, hogy blokkolják a Huawei termékeit néhány érzékeny területen, noha a Huawei ezt rendre cáfolta.

A kínai óriáscég, a Huawei egyébként a helyben készült félvezetőkkel és alkatrészekkel, valamint a HarmonyOS nevű operációs rendszerével kivédte az amerikai szankciókat, azonban emiatt kénytelen rengeteg pénzt költeni a kutatás-fejlesztés területére. Ebből kifolyólag csökkent a cég tavalyi profitja, miközben bevétele jelentősen nőtt.