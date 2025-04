Az ausztrál marhatenyésztők imádják Donald Trump vámjait

Valóban az, mivel az amerikai marhahúsimport többéves csúcsra ugrott, miután a szárazság és a magas tápárak miatt az 1950-es évek óta nem tapasztalt mélypontra zuhant a marhaállomány. A hiány következtében értelemszerűen csökkent a hazai hústermelés és emelkedtek az árak, az állatállomány feltöltéséhez pedig évek kellenek.

Ausztráliában van olcsó marha elég

Ausztráliában ezzel szemben a csapadékos időjárásnak köszönhetően van marha bőven, így a többlet és az alacsonyabb árak miatt az ország az Egyesült Államok legnagyobb beszállítója lett.

Segít az is, hogy gyengült az ausztrál dollár / Fotó: AFP

Az importált ausztrál sovány marhahús ára az Egyesült Államokban a vámok bevezetése előtt fontonként – majdnem fél kilogrammonként – 3,12 dollár körül volt – emlékeztetett Angus Gidley-Baird, a Rabobank elemzője. (Egy dollár 373,5 forint.)

A tarifa ezt fontonként 3,43 dollárra emelte, amely

még mindig jóval alacsonyabb, mint a hazai marhahús 3,8 dollár körüli ára.

Bár elemzők szerint a többletköltségek valószínűleg szétoszlanak majd az ellátási láncban, az ausztrál dollárnak az amerikaival szembeni erőteljes esése azt jelenti, hogy az ausztrál termelők nem igazán fogják ezt megérezni. Az olcsóbb valuta ráadásul arra ösztönzi az amerikai vásárlókat, hogy növeljék a megrendeléseiket.

Nincs vetélytársa az ausztrál marhának az amerikai piacon

Ausztrália malmára hajtja a vizet az is, hogy csupán két olyan nagy marhahústermelő ország van, amelyet nem érintenek ezen a területen az amerikai vámok: Mexikó és Kanada, a világ nyolcadik és tizedik legnagyobb termelője.

Ausztráliban van marha elég / Fotó: Ralf Classen

Dennis Voznesenski, a Commonwealth Bank elemzője szerint azonban ez a két ország rövid távon csak korlátozott mértékben tudja jelentősen növelni a szállítást.

Kína az amerikai marhahús hatodik legnagyobb piaca, ahová hivatalos amerikai adatok szerint tavaly 293,72 millió dollár értékben szállítottak, és a fontosak közül az egyetlen, amelyik megtorolta Trump vámjait.

Az AgWeb szakportál tudósítása szerint most

az amerikai sertéshúsimportot 81, a marhahúsét 56 százalékos kínai vámok terhelik.

Az is igaz, hogy Trump első vámháborúja óta jelentősen visszaesett Kína szerepe. Előtte az amerikai agrárszektor legnagyobb piaca volt, azóta Mexikó és Kanada is megelőzte. De még tavaly is oda irányult az amerikai agrárexport 14 százaléka, ami 24,65 milliárd dolláros forgalmat jelent.