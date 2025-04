Vámháború: Kína meglepetést okozott Trumpnak – de a feketeleves még csak most jön

Egyelőre nem látszik, hogy az amerikai vámok lelassítanák a kínai exportot, legalábbis az ázsiai ország által közzétett márciusi adatok a kivitel gyors bővüléséről tanúskodnak.

A legdurvább vámok életbelépése előtt nagyobb sebességre kapcsolt a munka a kínai kikötőkben / Fotó: AFP

Éves alapon ugyanis a kínai export 12,4 százalékkal nőtt márciusban, ami öt hónapos csúcs, és jóval magasabb a Reuters által megkérdezett szakértők 4,4 százalékos bővülésnél, és az év első két hónapját jellemző 2,3 százalékos ütemnél is. Igaz, márciusban még csak a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett februári 10 százalékos és márciusban bejelentett újabb 10 százalékos vámok léptek életbe.

Nem a kínai export, hanem a kínai import csökkent

A behozatali adatok ugyanakkor márciusban 4,3 százalékot estek, ami szintén jelentősebb, mint a Reuters felmérése alapján várt 2 százalékos visszaesés, ám enyhébb, mint a februárban mért 8,4 százalékos csökkenés. A nyersanyag-kereskedelemben ugyanakkor már látható az amerikai kezdeményezésű vámháború hatása, így

a szójaimport, amelynek az egyik fontos forrása az Egyesült Államok, éves alapon 36,8 százalékot zuhant.

Kína kereskedelmi többlete így márciusban 102,64 milliárd dollárt tett ki.

Az export szárnyalásához hozzájárulhatott az is, hogy az áprilisra ígért, azóta életbe is lépett, sőt többször szigorított vámok előtt minél több áru hagyja el Kínát. Brad Setser, a Council of Foreign Relations kutatója pedig közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai vámok előtti gyorsítás túl egyszerű magyarázat, hiszen az Európai Unió felé tartó, új vámokkal nem terhelt kivitel is együtt mozgott az Amerikába tartó exporttal.

Az elhúzódó ingatlanválság az ázsiai országban rányomja a bélyegét a fogyasztói hangulatra, így az exportvámok okozta visszaesés miatti félelmek hatására több nagy bank is csökkentette a kínai gazdaság idei növekedéséről szóló jóslatát. Mind a Goldman Sachs, mind a Citi 0,5 százalékkal lassabb növekedést vár, mint korábban, így az szerintük csak 4 vagy 4,2 százalék lehet, ami jóval elmarad a pekingi döntéshozók által kitűzött 5 százalék körüli növekedési céltól.