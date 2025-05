Románia lehagyta a magyarokat és a régiót egy dologban, de a vásárlók ennek nem örülnek

Rájár a rúd a román gazdaságra és a lej piacaira. Hatalmas költségvetési és külkereskedelmi deficit, megsemmisített elnökválasztás, kormánybukás, emelkedő kamatok, rekordmélységbe gyengülő lej. Legalább az infláció tekintetében nem voltak rosszabbak a térség velük összehasonlítható méretű gazdaságainál, de most ebben is változás történt, a fizetőeszköz árfolyamának kilátásai alapján pedig még ennél is lehet rosszabb.

Infláció: Románia sok téren rendrakásra szorul, és még a drágulástól sem tud szabadulni / Fotó: AFP

A nagy közép-európai gazdaságok közül – amelyek egyike sem tért át saját fizetőeszközéről az euróra – az energiaválság okozta inflációs cunami után tavaly év elején már mindenki lényegesen 5 százalék alá tudta nyomni az éves inflációt, kivéve a románokat, ahol már folyt a választások előtti költekezés. Akkori magas, 7 százalék körüli drágulási rátáiknak most pozitív hatását látnák az éves összehasonlító adatokban, ehelyett az történt, hogy megint náluk a legmagasabb az infláció a régióban.

Az inflációs nyomás régiószerte újraéledt az év második felében, ahogy az energiaválság sokkja után kezdett visszatérni a kereslet, drágultak az élelmiszerek, a szolgáltatások, és az energiaárak sem alakultak kedvezően, miközben tovább dühöngött az ukrajnai háború, és az európaiak költségeit magasan tartották az oroszokra kirótt szankciók is.

Két újabb ország szabadult az ötösök klubjából, Románia nincs köztük

Ami mostanra már a múlt: három ország is az ötösök klubjában ragadt, 5 százalék körüli inflációs rátákkal – a lengyelek, a magyarok és a románok –, csak a csehek maradtak 3 százalék körül.

Az elmúlt hónapokban csökkent az árnyomás, Magyarországon a kormányzat árréscsökkentése és egyéb intézkedései révén, illetve a hideg tél elmúltával, az ukrajnai békekötés reményében és a globális gazdasági lassulás félelmei közepette csökkentek az energiaárak.

Mindezek következtében még két ország kiszabadult az ötösök klubjából: Lengyelország és Magyarország. A legfrissebb drágulási ráták a régióban:

Csehországban a márciusi 2,7-ről áprilisban 1,8 százalékra csökkent az éves infláció,

Lengyelországban 4,9-ről 4,2-re,

Magyarországon 4,7-ről 4,2-re.

Románia csak jövő kedden közli áprilisi adatait, mindenesetre november óta nem mozdulnak az 5 százalék körüli értékről, márciusban 4,9 százalékot mértek, a Trading Economics előrejelzése szerint azonban áprilisban 5,1 százalékra emelkedhetett a ráta.