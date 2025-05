A májusi inflációs adatokban már jelentkeznie kell az önkéntes díjcsökkentés hatásainak

Az árrésstop hatása már megjelent az áprilisi inflációs adatokban, hiszen az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal mérséklődött márciushoz képest – derült ki a Bankmonitor elemzéséből.

Az áprilisi éves infláció 4,2 százalék volt / Forrás: Világgazdaság

Más intézkedések még nem fejtették ki hatásukat az árszínvonalra, ilyen például a bankok önkéntes díjcsökkentése, melyet a lakossági bankszámláknál alkalmaznak.

A KSH adatai szerint az áprilisi éves infláció 4,2 százalék volt, ez jóval kedvezőbb a márciusi 4,7 százalékos értéknél, de még meghaladta az elemzők által várt értéket. Márciushoz képest egy hónap alatt 0,2 százalékkal emelkedtek az árak.

Közel 1 százalékkal mérséklődhetnek a számlaköltségek

A bankok a vállalás alapján az inflációkövető áremelésüket vonják vissza. (A 2024-es átlagos áremelkedésnek megfelelően árazták volna át a számladíjakat a bankok.) Az érintett pénzintézetek – amelyek az infláció miatt emeltek árat – május elsejével már meg is hirdették díjcsökkentésüket, vagyis valóban a májusi inflációs adatokban már jelentkeznie kell ennek a lépésnek.

Az inflációs adatok között a „máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások ára” kategóriában jelennek meg a számladíjak. Természetesen nem teljesen azonos a kettő.

A bankszámlák inflációkövető áremelését az egyes pénzintézetek idén márciusban és áprilisban hajtották végre. Március hónapban 0,1 százalékkal, míg áprilisban 0,9 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest a pénzügyi szolgáltatások ára. Az inflációkövető áremelés visszavonása gyakorlatilag azt jelenti, hogy visszatérnek a februári árak, amihez 0,99 százalékkal kell csökkennie májusban az áraknak az áprilisi szinthez képest.

Mindez azt is eredményezné, hogy májusban a pénzügyi szolgáltatások ára éves összevetésben 0,2 százalékkal emelkedne. Ez érdemben alacsonyabb, mint a márciusi, áprilisi érték: az előbbi 11,3 százalék míg az utóbbi 6,9 százalék volt.

Milyen hatása van a teljes inflációra az önkéntes díjcsökkenésnek?

Ezek alapján a pénzügyi szolgáltatások ára jelentősen módosul az április értékhez képest, ez azonban nem csak az önkéntes díjcsökkenésnek köszönhető, más „természetes” folyamatok is közrejátszanak. Az inflációkövető áremelkedés már nagyrészt lezajlott április végéig – az MBH Bank árai emelkedtek volna az önkéntes díjcsökkenés nélkül májusban –, így a Bankmonitor szakértői havi összevetésben 0,1-0,2 százalékos áremelkedést vártak volna önkéntes díjcsökkenés nélkül is. Az éves áremelkedés is jelentősen mérséklődött volna az önkéntes díjcsökkenés nélkül, azt a szakértők 0,3 százalékra várták.