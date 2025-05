Rohamra indult a forint az inflációs adatok támogatásával

A lengyel zlotyval karöltve markánsan erőre kapott a hazai deviza péntek délután, az euróért már csak 404,89 forintot kellett adni valamivel fél 3 előtt, a zöldhasút pedig 359,73 forintért vesztegették a bankközi devizapiacon.

Erősödik a forint, folytatódhat az EKB kamatcsökkentése / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Jó formába lendült a forint

Ez azt jelenti, hogy az utolsó csütörtöki árfolyamokhoz képest az euró 0,15 százalékkal, míg a zöldhasú 0,4 százalékkal került lejjebb a magyar pénznem ellenében.

Erősödött azonban a forint az angol fonthoz, a svájci frankhoz, valamint a cseh koronához képest is. Egyedül a zloty tett túl még a magyar pénznemen is, ha nem is túlzottan nagy mértékben, 0,16 százalékkal.

A fogyasztói árak idehaza 4,2 százalékkal nőttek áprilisban az előző év azonos időszakához viszonyítva, márciushoz képest pedig 0,2 százalékkal emelkedtek. Az adatok kissé magasabbak az általunk vártnál

– írják az MBH Bank elemzői. Az elemzői konszenzus kereken 4 százalék volt.

Az áprilisi infláció tehát nem fér bele az MNB toleranciasávjába, ergo az alapkamat csökkentése ellen hat.

Fékezett a dollár

Nemzetközi vizekre evezve, a német ipari termelés volumene az előző hónaphoz képest 3 százalékkal bővült, ami jóval meghaladta a várakozásokat.

Utoljára 2023 márciusában láthattunk ennél nagyobb egyhavi emelkedést. Éves összehasonlításban még mindig visszaesés látszik, de jóval kisebb mértékű, mint amihez az elmúlt hónapokban hozzászokhattunk

– folytatja az MBH Bank.

Csütörtökön több európai jegybank is megtartotta kamatdöntő ülését, a brit jegybank például a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 4,25 százalékra csökkentette az irányadó rátát.

Az Egyesült Államokban a múlt héten 228 ezer friss munkanélkülit regisztráltak, ami némileg kedvezőbb a vártnál. A nagykereskedelmi raktárkészletek a várakozásoknál kisebb mértékben nőttek áprilisban.

Az euró-dollár keresztárfolyam pénteken 0,2 százalékkal, 1,1249-re emelkedett.

Hosszabb távon a dollár erősödése várható

A devizapár az amerikai dollár iránti kereslet mérséklődéséből meríti a támogatást, mivel a kereskedők óvatosak a szombati amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások előtt.