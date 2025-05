Az energetikai vállalat alig várják a még több orosz gázt

Az energetikai vállalatok is ugrásra készen állnak, hogy azonnal ismét több orosz gázt pumpáljanak Európába, amint ez jogilag lehetővé és politikailag elfogadhatóvá válik.

Az orosz energia iránti étvágy megmaradt, és azt a költségmegfontolások vezérlik

– nyilatkozta a Politicónak Maria Shagina, a International Institute for Strategic Studies szankciószakértője. „Az uniós tagállamok aggódnak a versenyképesség és a dezindusztrializáció miatt, így az olcsó orosz energia a közelgő békeszerződés hátterében ismét vonzóvá válik” – tette hozzá.

Moszkva 2022-es ukrajnai inváziója óta az EU már lemondott az orosz üzemanyag nagy részéről, betiltotta a legtöbb kőolajimportot és korlátozta a földgázszállítmányokat. A háború kezdete óta azonban a blokk még mindig több mint 200 milliárd eurót költött orosz energiára, amelynek nagyjából a felét gázvásárlásra fordította a Center for Research on Energy and Clean Air szerint.

Az orosz LNG beszerzése pedig fokozatosan emelkedett az elmúlt hónapokban; ezt a folyamatot akarja visszafordítani a Bizottság.