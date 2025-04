Újabb részleteket árult el az épülő tiszaújvárosi gázerőműről Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter közölte azt is, hogy török segítséggel két magyarországi kőolaj- és földgázmező feltárása is elkezdődik. Az új gázerőmű az épülő kelet-magyarországi gyárak termelését is segíti majd. Ezen beruházások termelésének megkezdése a GDP-adatokon is látszódni fog.