Elkezdődtek a kínai–amerikai tárgyalások Genfben – értesült a Reuters az ügyhöz közel álló forrásoktól. A vámháború lezárásának kevés az esélye, de némi enyhülésben lehet reménykedni.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elindult a tárgyalásokra – a vámháború sorsa a tét / Fotó: AFP

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent és a kínai miniszterelnök-helyettes, He Lifeng vezeti a kétnaposra tervezett tárgyalásokat Genfben. Ezek az első nyilvános, személyes egyeztetések azóta, hogy Donald Trump elnök 145 százalékos vámokat vetett ki Kínára, amely válaszul 125 százalékos vámokkal terhelt meg számos amerikai terméket, valamint új exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre. Várhatóan Jamieson Greer, az amerikai kereskedelmi főmegbízott is részt vesz a vámháború enyhítését célzó tárgyalásokon.

Vámháború: Trump megegyezésben bízik, miniszterei sokkal óvatosabbak

Az amerikai elnök ellentmondásos nyilatkozatokat tett az elvárt eredményekkel kapcsolatban. Noha többször kijelentette, hogy kínai engedmények nélkül nem hajlandó csökkenteni a vámokat, pénteken mégis úgy fogalmazott, hogy egy 80 százalékos vám „helyénvalónak tűnik”.

Amerikának egy nagyszerű megállapodást kell kötnie. Úgy gondolom, egy mindkét fél számára tisztességes egyezséggel térünk vissza

– idézi a Bloomberg Trump újságírók előtt tett péntek esti nyilatkozatát.

Scott Bessent pénzügyminiszter azonban óva intett a túlzott várakozásoktól, egy kongresszusi meghallgatás során közölte, hogy a tárgyalások korai szakaszban vannak, és a cél elsősorban a feszültség csökkentése, nem pedig egy átfogó megállapodás elérése. Trump azonban csütörtökön már azt jelentette be, hogy „érdemi” előrelépésre számít.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter péntek este a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, hogy „semmilyen esély nincs” a vámok teljes felfüggesztésére, bármi is legyen a tárgyalások eredménye.

Ha a tárgyalások jól haladnak, akkor – mondta – a vámok „emberi léptékűre” csökkenhetnek. „Olyan szintre, ahol üzletelni lehet.”