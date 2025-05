Visszatér a korszakos jugoszláv autómárka: bemutatták az új Yugo prototípusát – már a gyártás időpontja is megvan

Prototípust villantott a Yugo az újjászülető háromajtós ferdehátújáról, amely egyetlen fontos alapelv alapján készül, minél olcsóbb legyen – adta hírül az Autónavigátor.

Így nézett ki a régi Yugo / Fotó: Shutterstock

A szakportál szerin a Darko Marceta és Aleksandar Bjelic nevével fémjelzett Yugo az ígéretek szerint nem mostanában fogja összerakni az első működőképes koncepciót, azt csupán a 2027-es belgrádi expóra kívánják időzíteni, viszont néhány részletet már most megosztottak az egyelőre kicsinyített prototípusként létező járműről.

Ahogyan az eredeti, 2008-ig gyártott jugoszláv háromajtós autókat, úgy ezt is egy harmadik féltől származó platformra fogják építeni, ahogyan a belső égésű motort is külsős beszállítótól akarják beszerezni, ezzel is csökkentve a fejlesztési költségeket.

Retrót ígér az új Yugo

A cég vezetői az olcsóság jegyében még azt is leszögezték, az új Yugo manuális váltóval is elérhető lesz, de természetesen lesz automata váltós változata is. Terveik szerint később akár akkumulátoros elektromos verzió is készülhet belőle.

A B szegmenst célzó ferdehátúról szeptember 15-re ígértek részletesebb tájékoztatást, hozzátéve, hogy akkor már a sportváltozatot is megmutatják, és még több műszaki adatot osztanak meg az érdeklődőkkel.