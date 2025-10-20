Deviza
Hihetetlen, miket vet be Brüsszel – így győznék meg Orbán Viktort, hogy Ukrajna legyen EU-tag

Brüsszel úgy tervezné az új EU-tagok felvételét, hogy kezdetben ne kapjanak teljes szavazati jogot. Ez a javaslat célzottan Orbán Viktor és a hozzá hasonlóan gondolkodó vezetők meggyőzését szolgálja Ukrajna uniós csatlakozásának elfogadásáról, miután a magyar kormány álláspontja szerint Kijev nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket.
VG
2025.10.20, 13:31
Frissítve: 2025.10.20, 14:14

Brüsszel úgy venné fel az új tagállamokat, hogy kezdetben nem adna nekik teljes szavazati jogot – írja a Mandiner. A teljes jogokat csak azután kapnák meg, miután az EU átalakította működési módját, hogy az egyes országok nehezebben vétózhassák meg a döntéseket.

President Of Ukraine Volodymyr Zelenskyy At The European Council Így győzné meg az Európai Bizottság Orbán Viktort Ukrajnáról: korlátozott szavazati jogot kapnának az új tagállamok Ukrajna EU

A javaslat egyik kiemelt célja, hogy meggyőzzék Orbán Viktort és a hozzá hasonlóan gondolkodó uniós vezetőket Ukrajna uniós csatlakozásának elfogadásáról. A szabálymódosítás még korai stádiumban van, ráadásul minden tagállam jóváhagyására szükség lesz.

Egy uniós diplomata szerint az Európai Bizottság fontolgatja a csatlakozási folyamat felgyorsítását is: ha az EU nem kérne formális, teljes körű jóváhagyást minden lépésnél, akkor a tagállamok nem kapnának vétójogot a tárgyalások minden szakaszában.

A magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós tagságát

A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket, például a demokrácia, jogállam és kisebbségi jogok érvényesülésében hiányosságok vannak, valamint nem rendelkezik működő piacgazdasággal, ami az uniós szabályok és normák hatékony végrehajtását illeti.

A kabinet többször közölte, hogy Ukrajna csatlakozása kedvezőtlen pénzügyi terheket róna Magyarországra. A Magyar Külügyi Intézet tanulmánya szerint Ukrajna esetleges EU-csatlakozásának költségei elérhetik a 2,5 ezermilliárd eurót, ami az Európai Unió 2025-ös költségvetésének több mint tizenkétszerese.

A magyar mezőgazdasági szektor veszteséget szenvedhet el a közös agrárpolitika forrásainak elvesztése miatt, ráadásul nem ismerjük a háború utáni ország területének pontos méreteit, lakosságának számát, és a gazdaság állapotára vonatkozó adatok sem megbízhatók. 

A kabinet azzal is érvel, hogy a Nyugat-Balkán országai jogosan lehetnek felháborodva a gyorsított eljárás miatt, miközben ezek az országok évek óta várnak a tagságra. Emellett a magyar kormány hangsúlyozza, hogy a döntés nem történhet az európai polgárok bevonása nélkül, és nem szabad a háborút az EU-ba hozni.

