Apró ház-láz Amerikában: abszurd módon oldanák meg a lakhatási válságot – a probléma gyökerével továbbra sem foglalkoznak

Egy kaliforniai demokrata és egy New York-i republikánus képviselő közösen terjesztett be törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy az amerikai kormány második jelzáloghitelek mögé álljon be kezességvállalással, ezzel támogatva az úgynevezett ADU-k, azaz apró házak építését. Ez azonban csak egy ragtapasz az országot fojtogató lakhatási válság egyre nagyobbra növő szakadékára.

Ezek az csöppnyi, 50-100 négyzetméteres lakóegységek jellemzően már meglévő családi otthonok udvarán, garázsában vagy pincéjében jönnek létre, és céljuk az ingatlanállomány gyors bővítése.

Bár a kezdeményezés látványos politikai válaszként tűnhet fel a súlyos amerikai lakhatási válságra, valójában csak egy szűkebb, tehetősebb kör számára teszi lehetővé, hogy plusz lakóegységet hozzon létre és azt esetleg bérbe adja. A probléma gyökerei ennél mélyebbre nyúlnak.

Az Egyesült Államokban ma mintegy négymillió lakóingatlan hiányzik a kereslet kielégítéséhez. A háztartások egyharmada „lakhatási költségterheltnek” számít, vagyis jövedelmének több mint egyharmadát fordítja lakásbérlésre vagy hiteltörlesztésre. A válság hátterében ugyanakkor nem kizárólag az alacsony építési ütem áll.

Az amerikai piacot a helyi szabályozások kusza hálózata hosszú ideje torzítja:

települési szintű építési tilalmak, túlzó parkolási előírások és időigényes engedélyezési eljárások gátolják a tömeges lakásépítést.

Emellett a lakásépítés költségei az építőanyagok drágulása, a munkaerőhiány és az infláció miatt évről évre emelkednek.

Az állami beavatkozások hiánya miatt a bérlakásszektor a Wall Street Journal elemzői szerint alig tud növekedni, így az alacsony és közepes jövedelműek gyakorlatilag kiszorulnak a nagyobb városokból.

A mostani törvényjavaslat ehhez képest nem hoz rendszerszintű megoldást. Az ADU-k egyedi, kis volumenű megoldások, amelyek főként azok számára elérhetők, akik már saját ingatlannal rendelkeznek. A legszegényebbek és a bérlakásra szorulók számára a második jelzáloghitelek lehetősége teljesen irreleváns.

Apró házak helyett nagy támogatások

Míg az Egyesült Államokban a lakáspolitika esetleges és politikailag nehezen keresztülvihető, Magyarországon a kormány évek óta olyan célzott programokat működtet, amelyek a családalapításra készülők és a rászorulók számára is elérhetők. Az Otthon Start Program például kedvezményes hitellel segíti az első lakás megvásárlását vagy építését, a CSOK Plusz pedig gyermekvállaláshoz kötött kedvezményes hitelkonstrukció, amely már a várandósság alatt is igényelhető.