Újabb iparágat sodorhatnak bajba a fogyasztó csodaszerek

A szemaglutid és más GLP-1 hatóanyag-tartalmú, eredetileg súlycsökkentést célzó gyógyszerek megjelenése után a piacok már számos iparág jövedelmezőségét és kilátásait kezdték el temetni, mondván a szerek használói majd kevesebbet költenek rágcsákra és más nassolnivalókra vagy épp fitneszbérletre.

Az Ozempic és társai tovagyűrűző hatásai azonban nemcsak a gyorséttermek vagy csokoládégyárak és szupermarketek kilátásait rontják, de a GLP-1 Digest írása szerint a pénzügyi szektor egy fontos elemét is veszélybe sodorhatják, mégpedig a biztosítótársaságokat. Az iparágat főként az életbiztosítási díjak helytelen meghatározásán keresztül fenyegetik a fogyasztószerek, ugyanis a gyógyszerek használatát a fogyni vágyók közel kétharmada egy éven belül abbahagyja. Mindez pedig azért problémás, mert így a szerek használata alatt elért eredmények elvesztését is jelentheti, ami a halálozási kockázat növekedésével is jár.

A biztosítók kidobhatják a régi modelleket

Az évtizedek alatt felhalmozott adatok alapján ugyanis az életbiztosítók 98 százalékos pontossággal tudják meghatározni a halálozás idejét, amit a vállalatok a biztosítási díjak meghatározásakor is figyelembe vesznek.

A biztosítótársaságok ráadásul pont olyan egészségügyi adatokat vesznek nagy súllyal figyelembe a modelljeik megalkotásakor, amiknek a terén a fogyasztószerek gyorsan látványos javulást jeleznek, mint a vércukorszint, a testtömegindex, a koleszterin vagy a vérnyomás.

Egy Ozempic-kúra után ezek az értékek kiváló értékeket mutathatnak, ám ez csupán időleges, ha befejezik a szer használatát, ami azért különösen nagy probléma, mert az életbiztosítások viszont évtizedekre szólnak. A jó egészség délibábja mellett megkötött, elméletileg működőképes szerződések így könnyen veszteségessé válhatnak. Az adatok szerint az iparágban halálozási csúszás néven ismert helytelen kockázatértékelés robbanásszerűen nőtt az elmúlt években, a 2019-es 5,8 százalékról 2023-ra már 15,3 százalékra ugrott a hibás értékelések aránya.

Nehéz megítélni, mennyire lesz tartós a hatás

A helyzetet nehezíti, hogy a szer tartós használata képes a kockázatok tartós csökkentésére, ám a biztosítók azt nem tudatják, hogy a páciensek mennyire fognak kitartani a GLP-1 használata mellett. A szerződések megkötésekor kitöltött kérdőívek során ugyan lehet információkat szerezni az ügyfelek valós egészségügyi állapotáról ügyesen megfogalmazott kérdések segítségével, de a kockázat a biztosítók részéről így is magasabb lehet a vártnál.