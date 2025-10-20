Nagyszabású toborzás indul az egyik legjobban fizető szakmában – légi forgalmi irányítókat keres a HungaroControl

A rekordokat hozó nyári szezon után újabb létszámbővítésre készül a magyarországi léginavigációs szolgáltató. A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító képzésére. Az érdeklődők 2026. március 15-ig pályázhatnak, a kiválasztási folyamat a tervek szerint a nyár közepén zárul. Hétfői közleményükben kiemelték, hogy a jövő ősszel induló évfolyamra továbbra is minden, a légi közlekedés iránt érdeklődő pályázó jelentkezését szívesen fogadják.

Légi forgalmi irányítókat keres a HungaroControl / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A folyamatosan növekvő légi forgalom biztonságos kiszolgálása érdekében a társaság jelentős kapacitásbővítésbe kezdett, amibe beletartozik a légi forgalmi irányítók számának nagymértékű bővítése is, ezért egy helyett 2026-ban is két képzési évfolyamot indít. „A légi forgalom évről évre csúcsokat dönt, ezért annak érdekében, hogy a magyar légtérben szavatolni tudjuk a polgári légi közlekedés biztonságos és zavartalan áramoltatását, gondoskodnunk kell a szakember-utánpótlásról, aminek az egyik eszköze a képzés felpörgetése” – emelte ki Fluck Benedek, a HungaroControl humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

A HungaroControl nyár eleji háttérbeszélgetésén Turi Ferenc vezérigazgató is arról számolt be, hogy a vállalat fontos intézkedéseket hozott, hogy még vonzóbbá tegye a képzést. Többek között

megnövelte a hallgatók javadalmazását,

de az egyéb juttatások, mint a SZÉP-kártya-támogatás vagy

az igényelhető lakhatási hozzájárulás mértéke is emelkedett.

A formális jelentkezési feltételek változatlanok maradtak, továbbra is bárki pályázhat, aki betöltötte 20. életévét, érettségi bizonyítvánnyal és államilag elismert, komplex középfokú – vagy azzal egyenértékű – angol nyelvvizsgával rendelkezik, és büntetlen előéletű.

A képzéssel és a kiválasztási folyamattal kapcsolatos további részletek a vállalat hivatalos karrieroldalán érhetők el.

A társaság kiemelte, hogy A légi forgalmi irányítás iránt érdeklődők az előttünk álló hónapokban élőben is találkozhatnak majd a HungaroControl munkatársaival, köztük aktív légiforgalmi irányítókkal, az ország több városában is. A toborzókampány keretében számos helyszínre is kitelepül majd standjával a hazai légi navigációs szolgáltató, így a képzésről és a kiválasztási folyamatról személyesen is tájékozódhatnak azok, akik fontolgatják a jelentkezést.