Nagyszabású toborzás indul az egyik legjobban fizető szakmában – légi forgalmi irányítókat keres a HungaroControl
A rekordokat hozó nyári szezon után újabb létszámbővítésre készül a magyarországi léginavigációs szolgáltató. A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító képzésére. Az érdeklődők 2026. március 15-ig pályázhatnak, a kiválasztási folyamat a tervek szerint a nyár közepén zárul. Hétfői közleményükben kiemelték, hogy a jövő ősszel induló évfolyamra továbbra is minden, a légi közlekedés iránt érdeklődő pályázó jelentkezését szívesen fogadják.
A folyamatosan növekvő légi forgalom biztonságos kiszolgálása érdekében a társaság jelentős kapacitásbővítésbe kezdett, amibe beletartozik a légi forgalmi irányítók számának nagymértékű bővítése is, ezért egy helyett 2026-ban is két képzési évfolyamot indít. „A légi forgalom évről évre csúcsokat dönt, ezért annak érdekében, hogy a magyar légtérben szavatolni tudjuk a polgári légi közlekedés biztonságos és zavartalan áramoltatását, gondoskodnunk kell a szakember-utánpótlásról, aminek az egyik eszköze a képzés felpörgetése” – emelte ki Fluck Benedek, a HungaroControl humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.
A HungaroControl nyár eleji háttérbeszélgetésén Turi Ferenc vezérigazgató is arról számolt be, hogy a vállalat fontos intézkedéseket hozott, hogy még vonzóbbá tegye a képzést. Többek között
- megnövelte a hallgatók javadalmazását,
- de az egyéb juttatások, mint a SZÉP-kártya-támogatás vagy
- az igényelhető lakhatási hozzájárulás mértéke is emelkedett.
A formális jelentkezési feltételek változatlanok maradtak, továbbra is bárki pályázhat, aki betöltötte 20. életévét, érettségi bizonyítvánnyal és államilag elismert, komplex középfokú – vagy azzal egyenértékű – angol nyelvvizsgával rendelkezik, és büntetlen előéletű.
A képzéssel és a kiválasztási folyamattal kapcsolatos további részletek a vállalat hivatalos karrieroldalán érhetők el.
A társaság kiemelte, hogy A légi forgalmi irányítás iránt érdeklődők az előttünk álló hónapokban élőben is találkozhatnak majd a HungaroControl munkatársaival, köztük aktív légiforgalmi irányítókkal, az ország több városában is. A toborzókampány keretében számos helyszínre is kitelepül majd standjával a hazai légi navigációs szolgáltató, így a képzésről és a kiválasztási folyamatról személyesen is tájékozódhatnak azok, akik fontolgatják a jelentkezést.
Ennyit kereshetnek a HungaroControl légi forgalmi irányítói
Szintén a nyári beszélgetésen Turi Ferenc kiemelte, hogy a légi irányítók feladata nagyon összetett és nehéz, a teljes népesség több mint 90 százaléka nem alkalmas rá. A felelősség hatalmas, a munka megterhelő, ezt díjazni kell munkakörülményekben és fizetésben egyaránt. Emiatt a költségvetésben drasztikus munkaerőköltség-növelést eszközöltek. A kezdő légtérirányító bére is masszív hét számjegyű összeg, és ahogy haladnak előre a karrierjükben, ez az összeg tovább emelkedhet.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeresen méri 460 foglalkozásra lebontva a magyarországi kereseti adatokat, amelyek között a légi forgalmi irányítók rendre az élmezőnyben szerepelnek. Ez tavaly sem volt másképp, 2024-ben már hárommillió fölött volt a bruttó átlagkeresetük, egészen pontosan 3 421 980 forint. A légi forgalmi irányítók munkáltatója, a HungaroControl egyáltalán nem volt szűk markú, ami a fizetésemelést illeti, a statisztikai adatok tanulsága szerint 2023-hoz képest 28 százalékkal, 750 ezer forinttal emelte az átlagbéreket.