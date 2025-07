Megelőzték a kínaiak Európában a Mercedest, mi lesz még itt, ha termelni kezd a szegedi BYD is?

Az első félévben 91 százalékkal nőtt az európai piacon eladott kínai autók száma: összesen 347 135 importjárműre került rendszám. Ezzel a teljesítménnyel a kínai autógyártók összesített részesedése Európában az egy évvel ezelőtti 2,7 százalékról 5,1 százalékra ugrott. Összehasonlításképp: a kínaiak már jócskán megelőzték a 3,8 százalékra visszaesett Fordot és közelítik az 5,2 százalékon álló Mercedes-Benzt.

A kínai autóipar felfedezte Európát: a partrabszállást az állami hátterű SAIC vezényelte az felvásárolt brit MG márka révén / Fotó: AFP

Sőt, a júniusi összesített kínai statisztika szerint a stuttgarti prémium kategóriás autógyártót már meg is előzték. Fontos, hogy a Jato Dynamics friss összesítése az EU-n kívüli jelentős piacokon eladott kínai gépkocsikat is tartalmazza, azaz az Egyesült Királyságét, Norvégiáét és Svájcét is.

Ezekre az államokra nem vonatkoznak az EU által a kínai elektromos járművekre tavaly novemberben ötéves időszakra „véglegesített”, gyártónként különböző büntetővámok, melyek a 10 százalékos alapvámmal együtt a a legrosszabb esetben elérhetik a 45,3 százalékot. A jelentés szerint a dinamikus előrelépésben az alábbi autómárkák játszottak főszerepet:

BYD

Xpeng

Leapmotor

Jaecoo

és Omoda.

Utóbbi kettő a termelésének felét exportáló állami hátterű Chery Motor portfóliójába tartozik és Magyarországon is aktív. De nem annyira, mint az állami autóvásárlási pályázatokon első célpontként megnevezett, Szegeden építkező BYD. E cég 311 százalékkal növelte első féléves értékesítését, összesen 70,5 ezer autójuk talált gazdára. Ebből 15 565 darab júniusban.

Előretörtek a kínai autógyártók

Az agresszív árpolitikájáról ismert BYD ezzel a júniusi adattal a 25. márkává lépett elő az európai rangsorban, megelőzve többek között a Jeepet, a részben szintén kínai gyártású Minit és a Suzukit. A tölthető (plug-in) hibrid kategóriában egyenesen az élre tört a BYD a Seal U nevű modelljével, társbérletben a Volkswagen Tiguannal.

A Jaecoo és az Omoda dinamikus előretörésében viszont a belső égésű motoros modellek vitték a prímet. Ezek részaránya júniusban 63 százalékos volt, míg a plug-in hibrideké csak 29 százalék. Ők így próbáltak menekülni az uniós védővámok nyomasztó, árfelhajtó hatásai elől.