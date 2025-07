A román gazdasági csoda három napig tartott – jönnek a fájdalmas reformok

A román gazdaság problémái nem új keletűek, csak a lassuló növekedés most látványosabban hozza felszínre őket – mondta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A román jegybank épülete / Fotó: Robert Harding via AFP

A tavalyi évben mindössze 0,8 százalékos GDP-bővülést ért el Románia, miközben

a beruházások volumene 3,1,

az exporté 3,3 százalékkal

csökkent. A 9,3 százalékos költségvetési hiány és a folyó fizetési mérleg 8,5 százalékos deficitje már a hitelminősítőket is elriasztotta: a besorolási kilátásokat stabilról negatívra rontották.

A közgazdász emlékeztetett: ezek a gazdasági gyengeségek korábban is jelen voltak, csak a 4-5 százalékos éves növekedés elfedte őket. Most viszont nincs növekedés, a gondokat már nem lehet tovább halogatni. Az államadósság 2019-ben még 35 százalék volt, mára azonban megközelítette az 55 százalékot.

Nincs már csoda, jön a kijózanodás

„Minden csoda három napig tart” – jegyezte meg a szakértő. Románia az elmúlt években látványos fejlődést mutatott fel, infrastrukturálisan és életminőségben is sokat javult a helyzet. De ez az eredmény nagyrészt egyensúlytalanságokra épült. A mostani gazdasági lassulás egybeesik egy belpolitikai válsággal is, ami tovább rontja a reformok esélyét. „Ha nincs növekedés, és közben instabil a politikai helyzet, a piac már nem nézi el a költségvetési fegyelmezetlenséget” – tette hozzá Regős.

A szakember szerint az ország most válaszút előtt áll: vagy végrehajtják a szükséges reformokat, vagy elveszítik a piacok bizalmát. Az első lépések már körvonalazódnak, például áfát emelnek, amit a piac jól fogadott. Ugyanakkor ezek fájdalmas intézkedések lesznek, és a gazdaság további lassulásával is járhatnak.

Csökkenteni kell a román költségvetési hiányt

Ahhoz, hogy Románia visszanyerje pénzügyi stabilitását, elengedhetetlen az egyensúlyi mutatók javítása. Regős Gábor szerint a béremelések ütemét mérsékelni, az exportot erősíteni, a fogyasztási adókat pedig növelni kellene. Ez segítené a folyó fizetési mérleg egyenlegének javulását és csökkentené a költségvetési hiányt is – még ha rövid távon visszafogja is a gazdasági növekedést. „A mesterségesen fűtött növekedés ideje lejárt, most rendbe kell tenni a pénzügyeket, különben súlyosabb kockázatokkal kell szembenézni” – figyelmeztetett a közgazdász.