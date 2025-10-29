Ez a következő aranysztori? Leállt két gyár a világban, azonnal kilőtt az egyik legfontosabb könnyűfém ára – rég volt ennyire drága

Három hónapos határidőre az alumínium jegyzése 0,82 százalékkal, tonnánként 2899,70 dollárra nőtt — közölte az MTI.

Az alumíniumgyártás régen nem látott csúcsokat döntött a londoni fémtőzsdén / Fotó: Shutterstock

Az alumínium árát rövid távon a szűkös kínálat, hosszabb távon pedig pozitív keresleti előrejelzések alakítják.

Az alumínium túltermelésének vége

Árfelhajtó hatása van annak, hogy Kína, a világ vezető alumíniumgyártója megerősítette: gátat vet az iparág túltermelésének belföldön, ami miatt csökkentek a termelői árak. Erősíti az alumínium jegyzését, hogy a globális ellátás szempontjából néhány fontos gyárban műszaki gondok merültek fel.

Ilyen például az izlandi grundartangi üzem, ahol részben leállt a termelés elektromos problémák miatt. Eközben az amerikai Alcoa bejelentette, hogy bezárja ausztráliai kwinanai üzemét a bauxitérc minőségének romlása miatt.

Mindeközben továbbra is magas az alumínium iránti kereslet a villamosenergia-termelés kulcsfontosságú, gyorsan növekvő ágazataiban, és szakértők szerint egyelőre nem is várható lanyhulás.

A Trump-vámok nem kímélik az alumíniumipart sem

Az acél- és alumíniumipari vámok szigorítását rendelte el az amerikai kereskedelmi minisztérium, több mint 400, magas acél- és alumíniumtartalmú terméket listázott, a vagonoktól a szélturbinán át a motorbiciklikig, melyek fémtartalma után ki kell fizetni az 50 százalékos amerikai vámot.

Az új acél- és alumíniumipari vámok az adminisztrációt is nehezítik

A kereskedelmi tárca egészen pontosan 407 termékkategóriát sorolt fel mint acél- vagy alumíniumipari származtatott terméket, ami a Bloombergnek megszólaló vámügyintézők és szállítási szolgáltatók szerint nemcsak az anyagi terheket növeli az 50 százalékos vámok költségén keresztül, de az adminisztrációt is megnehezíti, hiszen akár a fémcsomagolásról is tudni kell, mennyi acélt vagy alumíniumot tartalmaz.

A vámok így kiterjednek például az autóipari kipufogókra vagy épp az elektromos autók gyártásához szükséges acél alapanyagokra is.

