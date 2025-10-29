Üzleti osztállyal kísérletezik a Wizz Air, de fapados módra

Már a Wizz Air sem tud ellenállni a légitársaságok körében terjedő prémiumizációnak, a fapados légitársaság repülőgépein is megjelenik az üzleti osztály. Azonban az olcsó árairól ismert vállalatnál ez is meglehetősen lecsupaszított módon jelenik majd meg decemberben, egyelőre csak néhány járaton.

A Wizz Air is a prémiumszolgáltatások felé mozdul, de fapados módra / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Ne számítsunk nagy luxusra a Wizz Air üzleti osztályán

A cég kereskedelmi és működési vezetője, Michael Delehan kedden arról beszélt, hogy a lehetőség keretében a középső szék szabadon marad, ami növeli a könyök helyét és megkönnyíti a beszállást, ám más extrákkal nem jár majd. A Bloomberg beszámolója szerint a lehetőség decemberben öt útvonalon indul, egyebek mellett London, Róma és Budapest érintésével.

A Wizz Air üzleti osztályára szóló jegyek nem fognak többe kerülni, mintha két jegyet vennénk, Delehan szerint ugyanis nem nyerészkedni akar a légitársaság a lehetőséggel. Ugyanakkor az utasok nem számíthatnak a hagyományos légitársaságok üzleti osztályán megszokott ellátásra sem, bár később lehetséges, hogy az utasok kapnak egy kávét vagy valami egyszerű frissítőt.

De egyébként az ezeken a helyeken ülő utasok ugyanazt az ellátást kapják majd, mint a többiek.

A lépés mintegy hat évvel azután következik, hogy Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója pont azért kritizálta a hagyományos légitársaságokat, mert az üzleti osztályok üzemeltetése erősen hozzájárul a karbonkibocsátáshoz.

A magasabb színvonalú szolgáltatások iránt nő a kereslet

A fapados légitársaságok a tengerentúlon is egyre több felső kategóriás kiegészítőt kínálnak, hogy versenyre kelljenek a hagyományos légitársaságokkal, miután egyre nő a kereslet a magasabb színvonalú szolgáltatások iránt. Delehan szerint bár továbbra is erős a kereslet az olcsó európai repülés iránt, de annak is fejlődnie kell.

A Wizz Air mindeközben azért is küzd, hogy ellenőrzés alatt tudja tartani költségeit, amit nehezít, hogy a Pratt & Whitney hajtóművek problémái miatt földre kellett parancsolni gépeket. A légitársaság részvényei az idei év eleje óta mintegy 25 százalékot veszítettek értékükből.