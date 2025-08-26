Termálvíz-nagyhatalom lesz Horvátország, még geotermikus erőművet is építenek

Horvátország az elmúlt évtizedben jelentős hangsúlyt fektetett a geotermikus potenciáljainak feltárására. Dél-nyugati szomszédunk kárpát-medencei része ugyanis Magyarországhoz hasonlóan jelentős termálvízkészlettel büszkélkedhet. Ezek eredményeképpen hamarosan el is kezd épülni az első horvát geotermikus erőmű.

Mélyen volt, de megtalálták: még geotermikus erőmű is létesül az új termálkúton / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Legutóbb Szlavónia nyugati részén, a Drávától és egyúttal a magyar határtól alig 2 kilométerre található Cadavica településen bukkantak jelentős lelőhelyre. Az Enna Group 4582 méter mélyre fúrt kutat, ahol Horvátország eddigi legforróbb termálvizét találták. A vájat alján először 180 fokot mértek, néhány nappal később viszont a megismételt mérések már 211 Celsius-fokot mutattak. Érdekesség, hogy az említett forrás légvonalban a termálfürdőjéről híres Harkányhoz is közel van.

Geotermikus erőmű is lesz

Bár a Dráva menti lelőhely ugyan szakmai szempontból mélynek számít, az ott található rendkívül forró víz miatt mégis megéri a kitermelése. Az Enna Group a forrás fölé egy zárt rendszerű erőművet épít. Ez azt jelenti, hogy

a forró vizet első lépésben kiszivattyúzzák és a turbinákra vezetik, melyeken keresztül kinyerik az energiát,

utána pedig a vizet visszaengedik a mélybe.

Ez a módszer környezetkímélő is, mivel a víz gyakorlatilag a talajban marad. Hasonló erőművek működnek már az országban, a kormány pedig hosszú távon egyes helyeken a távfűtést is termálvízzel oldaná meg. Ehhez azonban további kutakra és tetemes beruházásokra van szükség. Az Enna Group Eszék környékén és a magyar határtól távolabb eső Vinkovce közelében is végez fúrásokat.