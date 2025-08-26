Deviza
EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF422.65 -0.38% PLN/HUF93.07 -0.21% RON/HUF78.41 -0.28% CZK/HUF16.15 -0.18% EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF422.65 -0.38% PLN/HUF93.07 -0.21% RON/HUF78.41 -0.28% CZK/HUF16.15 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,311.49 +0.46% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,246.8 -0.18% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,182.28 -0.32% BUX105,311.49 +0.46% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,246.8 -0.18% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,182.28 -0.32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
repülő
légitársaság
túlsúlyos

Kiakadtak a túlsúlyosok: kötelező előre megvenni a pótjegyet az egyik legnépszerűbb légitársaságnál

Amerika egyik legnagyobb diszkont-légitársasága szigorításba fogott. A döntésnek a túlsúlyos utasok nem fognak örülni: előre kell fizetniük a pluszjegyért.
VG
2025.08.26., 14:49

A Southwest Airlines hamarosan előírja azoknak az utasoknak, akik nem férnek el az ülésükön, hogy előre fizessenek egy pótülésért – írta az AP. Az új szabály január 27-én lép hatályba, ugyanazon a napon, amikor a légitársaság megkezdi a jegyek értékesítését.

Planes at San Francisco International Airport (SFO) Southwest Airlines légitársaság repülő jegy pótjegy
Ezentúl kötelező előre pótjegyet venni a túlsúlyos utasoknak / Fotó: Anadolu via AFP

Jelenleg a molett utasok vagy

  • előre fizethetnek egy pluszülésért, azzal a lehetőséggel, hogy később visszakapják a pénzt,
  • vagy ingyenes pluszülést kérhetnek a repülőtéren.

A légitársaság új szabályzata értelmében a visszatérítés továbbra is lehetséges, de már nem garantált.

A jegyet ezentúl foglaláskor kell megvenni

Hétfőn kiadott közleményében a Southwest azt nyilatkozta, hogy frissíti egyes szabályzatait, miközben a jövő évi kijelölt ülésekre készül.

A hely biztosítása érdekében értesítjük azokat az utasokat, akik korábban már igénybe vették a pótüléses szabályzatot, hogy azt a foglaláskor vásárolják meg

– áll a közleményben. Ez a legújabb változás a légitársaságnál, amely korábban arról volt ismert, hogy az utasok a beszállás után maguk választhatták ki az ülésüket, és a poggyászaikat ingyen szállították. Ez a lehetőség májusban szűnt meg. Ezek az előnyök kulcsfontosságúak voltak abban, hogy a fapados légitársaság megkülönböztesse magát versenytársaitól – emelte ki a cikk.

A cég azt ígéri, hogy az új szabályozás mellett is visszatéríti a második jegyet, ha a járat az induláskor nincs teljesen megtelve, és mindkét jegyet ugyanabban a foglalási osztályban vették meg. 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
puma cipő

A MediaMarkt után a legendás német sportszergyártó is kínai kézbe kerülhet

A részvényárfolyam kilőtt.
2 perc
béketárgyalás

A Nyugat nem ér rá: Merz Putyint fenyíti, mindent eldöntő órák következnek

A berlini sajtótájékoztatón Kanada miniszterelnöke, Mark Carney is felsorakozott a keményebb fellépés mellett.
1 perc
pénzügyek

Megtakarítások: itt van, mibe fektetnének be legszívesebben a magyarok

A forintalapú és ingatlanbefektetéseket preferálnák a legtöbben, ha nagyobb összeghez jutnának, ám a magyarok közel fele nem tud megtakarítani.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu