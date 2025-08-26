Kiakadtak a túlsúlyosok: kötelező előre megvenni a pótjegyet az egyik legnépszerűbb légitársaságnál

A Southwest Airlines hamarosan előírja azoknak az utasoknak, akik nem férnek el az ülésükön, hogy előre fizessenek egy pótülésért – írta az AP. Az új szabály január 27-én lép hatályba, ugyanazon a napon, amikor a légitársaság megkezdi a jegyek értékesítését.
Jelenleg a molett utasok vagy
A légitársaság új szabályzata értelmében a visszatérítés továbbra is lehetséges, de már nem garantált.
Hétfőn kiadott közleményében a Southwest azt nyilatkozta, hogy frissíti egyes szabályzatait, miközben a jövő évi kijelölt ülésekre készül.
A hely biztosítása érdekében értesítjük azokat az utasokat, akik korábban már igénybe vették a pótüléses szabályzatot, hogy azt a foglaláskor vásárolják meg
– áll a közleményben. Ez a legújabb változás a légitársaságnál, amely korábban arról volt ismert, hogy az utasok a beszállás után maguk választhatták ki az ülésüket, és a poggyászaikat ingyen szállították. Ez a lehetőség májusban szűnt meg. Ezek az előnyök kulcsfontosságúak voltak abban, hogy a fapados légitársaság megkülönböztesse magát versenytársaitól – emelte ki a cikk.
A cég azt ígéri, hogy az új szabályozás mellett is visszatéríti a második jegyet, ha a járat az induláskor nincs teljesen megtelve, és mindkét jegyet ugyanabban a foglalási osztályban vették meg.
