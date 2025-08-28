Nukleáris hulladék: olyan kutatások zajlanak az USA-ban, ami mindent megváltoztathat

Amerikai kutatók azt javasolják, hogy a nukleáris hulladékot egy biztonságosabb nukleáris üzemanyaggá alakítsák át, azaz hasznosítsák a még fejlesztés alatt álló fúziós reaktorok egyik fő üzemanyagának előállításához.

Új sorsot szánnak a nukleáris hulladéknak Amerikában / Fotó: AFP

Két legyet egy csapásra

Azt állítják, hogy talán találtak egy módszert arra, hogyan lehet a hagyományos, azaz a maghasadás elvén működő reaktorral szerelt atomerőművek hulladékát felhasználni egy tisztább nukleáris energia előállítására. E tisztábbnak nevezett nukleáris energia magfúzió során keletkezik, amikor az atommagok nehezebb elemekké egyesülnek energia felszabadulása mellett. Az eljárás nagy mennyiségű energiát ígér úgy, hogy közben minimális mennyiségű üvegházhatású gáz kerül a környezetbe. A technológia kereskedelmi célú fejlesztése azonban még korai szakaszban van.

Hasznosulna a nukleáris hulladék

A fúziós folyamat első lépéséhez a hidrogén két izotópjára, deutériumra és tríciumra van szükség. A deutérium könnyen hozzáférhető, azonban a trícium nagyon ritka, emiatt pedig nagyon drága. Ám éppen itt várható látványos haladás! A trícium előállítására ugyanis fel lehetne használni az Egyesült Államokban jelenleg tárolt több ezer tonna nukleáris hulladékot, erről Terence Tarnowsky, az új-mexikói Los Alamos Nemzeti Laboratórium fizikusa nyilatkozott. Eredményeit a kutató az Amerikai Kémiai Társaság (ACS) minapi ülésén mutatta be.

„A bolygó teljes tríciumkészlete körülbelül 55 plusz-mínusz 31 font (25 plusz-mínusz 14 kilogramm). A trícium természetes módon fordul elő a felső légkörben” – idézi a fizikust az ACS közleménye. Tarnowsky a kereskedelmi forgalomban kapható trícium árát fontonként körülbelül 15 millió dollárra teszi. Becslése szerint 20 kilogramm trícium több mint 500 ezer otthon ellátására lenne képes hat hónapon keresztül, ha nukleáris fúzióra használják. Az Egyesült Államoknak azonban nincs trícium-előállító kapacitása, ellentétben Kanadával, amely a tríciumot a fissziós reaktorok melléktermékeként állítja elő.

Tarnowsky több számítógépes szimulációval értékelte a tríciumreaktorok feltételezett termelését és energiahatékonyságát. A reaktorok részecskegyorsítóval indítanák el a trícium termelését. Mivel a részecskegyorsítóval a reakció elindítható vagy leállítható, a folyamat biztonságosabb lenne, mint az atomerőművekben zajló hasadásos láncreakció – állítják a kutatók.