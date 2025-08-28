Meghibásodott a PayPal egyik fontos alrendszere

A Német Takarékpénztárak Szövetsége (DSGV) szerint az európai bankok széles körben tapasztaltak jogosulatlan, PayPal-számlákról indított csoportos beszedési megbízásokat. A bankok ezért legalább 10 milliárd euró értékben blokkolták a kifizetések teljesítését – írja az Origo. A lap jelzi, hogy a működési problémák már a hét elején jelentkeztek a fizetési szolgáltató rendszerében. A PayPal elismerte a működési nehézségeket, ideiglenes szolgáltatáskiesésnek nevezve azokat. Az elmúlt órákban közölték, hogy sikerült helyreállítani a szabályos működést.
Körülbelül 10 milliárd euró értékben függesztettek fel a német pénzintézetek kifizetéseket, miután gyanús megbízások árasztották el őket a PayPal oldaláról. Bár a hírek szerint a baj a német piacon keletkezett, a DSGV szerint az „Európában több bankot érint”. A gyanús megbízásokra már hétfőn felfigyeltek a pénzintézetek, mostanra pedig kiderült, hogy amögött a PayPal csalásellenőrző rendszerének meghibásodása áll. A technikai probléma miatt a bankoknál összesen több millió, gyanúsnak minősülő csoportos beszedési megbízás jelentkezett.
A PayPal a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatójaként fejlett csalásmegelőző rendszer működtet, melynek célja, hogy megelőzze a visszaéléseket, mielőtt azok jelentkeznek a banki oldalon. A rendszer különösen azok ellen a kísérletek ellen nyújt védelmet, melyekben a bűnözők hamis csoportos beszedési megbízásokat tömegesen hoznak létre a pénzintézetek irányába.
A mostani incidensben a PayPal szűrőrendszere nem működött megfelelően, aminek következtében ellenőrizetlen csoportos beszedési megbízások is kerültek a bankokhoz a legálisak mellett, méghozzá tömegesen.
A vállalat részvényei szerdán 1,9 százalékot estek a kereskedésben a probléma hírére. A mai nyitás előtt a biztonsági jellegű probléma hatásaként 2,1 százalékos csökkenést jegyeztek a Nasdaq-on kereskedett vállalat papírjánál.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
