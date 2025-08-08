A HIMARS-nál is pusztítóbb fegyvert mutatta be az amerikai és a német katonai óriáscég: ettől Putyin haja égnek áll – videó

Az ukrajnai háború oroszok rettegett fegyverei között emlegették az amerikaiktól kapott HIMARS rakétavetőket. A napokban olyan szuperfegyvert mutattak be a Chihuahuai-sivatagban, amely a HIMARS-on is túltesz bizonyos mutatókban. A fejlesztők az amerikai Lockheed Martin, és a Magyarországon is aktív német Rheinmetall.

A Rheinmetall nem ezt fejlesztette, a messzire lövő, Ukrajnában csataedzett HIMARS-t, hanem a még messzebbre lövő GMARS-t (ld. videónkban) Fotó: Anadolu via AFP

A Rheinmetall részvényei hatalmasat buktak a csütörtöki kereskedésben, több mint 7 százalékot. Persze nem az új fegyver híre miatt, amit háttérbe szorított, hogy a vállalat friss eredményei a vártnál gyengébbek voltak.

Sokan szabadultak a cég részvényeitől – könnyen lehet, hogy hamar megbánják –, hiába közölte a cég, hogy olyan egyedi rövidtávú tényező rontotta az eredményeit, mint a német kormányváltás, miközben az éves kilátások nem romlottak, és a rendelési könyvek hosszabb távra is minden bizonnyal megtelnek a fegyverkező Európában.

Többek közt az olyan szépreményű fegyvereknek köszönhetően, mint az Új-Mexikóban most bemutatott GMARS.

Nem utóda, kiegészítője a HIMARS-nak, de van egy rémítő új tulajdonsága

Erről röviden annyit kell tudni, hogy olyan, mint a HIMARS, csak jobb, legalábbis bizonyos mutatói tekintetében. Illetve, más helyzetekben használható: nem is a HIMARS leváltására, hanem kiegészítésére-váltására tervezték. Egyúttal azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egy "európaizált" fegyver szülessen, amely kompatibilis az amerikaiak szövetségesei használta eszközökkel és a gyártói felelősség, illetve dicsőség így az öreg kontinensre kerül.

A GMARS kiemelkedő különbsége a HIMARS-tól a hatótávolsága.

Az utóbbit hiába állítod az ukrán határra, nem tudsz Moszkváig ellőni vele. A GMARS-szal – és emiatt a Kremlben biztosan nagyon nem szeretnének belőle Ukrajnába – simán megteheted, akár még Kijevből is. Mi több, akár Varsóból. Berlinből már nem.

A HIMARS hatótávolsága PrSM rakétát használva mintegy 500 kilométer. A szintén könnyen mozgatható, mobil GMARS-é 1000-1500 kilométer.

GMARS a Rheinmetalltól: Gorbacsov és Reagan egyszerre fordulnak meg a sírban

A GMARS első teszttüzelését hat évre rá hajtották végre, hogy az Egyesült Államok – amelynek elnökét akkor is Donald Trumpnak hívták – 2019. augusztus 2-án hivatalosan kivonult a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló, több mint harminc évvel korábban Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov által megkötött INF szerződésből.