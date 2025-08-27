Deviza
Nagyon bepöccent a Ryanair-vezér – követeli az EU-tól, hogy azonnal lépjen, érzi a zsebén a nyarat

Nagy kieséseket szenvedett el nyáron a fapados, ezért Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója felszólította az Európai Uniót, akadályozza meg, hogy egy sztrájk súlyos fennakadásokat okozhasson a légi közlekedésben. A magyarok által is kedvelt Ryanair diszkont-légitársaság földi kiszolgálószemélyzete augusztusban több napra beszüntette a munkát.
Németh Tamás
2025.08.27, 11:30
Frissítve: 2025.08.27, 12:01

Bár úgy tűnt, hogy a nyaralni vágyók megússzák az idei nyarat nagyobb légiipari sztrájkok és a repülést megnehezítő más fennakadások, repülőtéri káosz és járattörlések nélkül, ez nem így történt. Augusztus 15-én a Ryanair spanyolországi földi kiszolgálószemélyzete tette le a munkát több napra. 

A 700 járat törlését még a Ryanair is megérzi, akár mennyire is pörög a fapados - a vezérigazgató változásokat akar
A 700 járat törlését még a Ryanair is megérzi, akármennyire pörög is a fapados – a vezérigazgató változásokat akar / Fotó: Chris Ratcliffe

A spanyolországi poggyászkezelők sztrájkját több ezer magyar utazó is érezte kisebb-nagyobb mértékben. A Ryanair általában nem töröl járatokat a munkabeszüntetés miatt. Ráadásul kompenzáció sem mindig jár, mivel a földi személyzet sztrájkja rendkívüli körülménynek számít. A sztrájk okozta késésekért tehát csupán bizonyos esetekben igényelhető készpénzes kártérítés, de a Ryanairnek ettől függetlenül gondoskodnia kell az utasokról a fennakadás miatt. 

Bár augusztusra mérséklődött a légi forgalmi irányítók sztrájkja, és a részvényárfolyam is kedvező, az Európai Uniónak még többet kell tennie, hogy megakadályozza a sztrájkok idején a repülési tilalmakat és garantálja a személyzet rendelkezésre állását – nyilatkozta szerdán a Reutersnek Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója. O’Leary szerint a fapados légitársaságnak júliusban mintegy 700 járatot kellett törölnie a főként Franciaországban zajló sztrájkok miatt.

Ryanair: a negyedéves eredmények még optimizmusra adtak okot, a járattörlés bekavarhat

A sztrájkcunamit megelőzően O’Leary azt nyilatkozta, hogy számításai szerint a 2026. március végéig tartó teljes pénzügyi évben jelentősen nőni fog a cég nyeresége. Konkrét előrejelzést még nem adnak, mivel túl korai lenne – tette hozzá O’Leary a gyorsjelentés bemutatásakor. A  kritikus nyári időszakban viszont a Ryanair már biztosan erős keresletet érzékel az egész hálózatán, amit szerintük más légitársaságok kapacitáskorlátozásai is segítenek – tette hozzá a vezérigazgató még akkor, amikor nem töröltek 700 járatot. 

Az árbevétel eközben 20 százalékkal, 4,34 milliárd euróra nőtt, ami kissé meghaladta a becsléseket, míg a járulékos bevételek 1,39 milliárd eurós értéke megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Az április és június közötti három hónapban a Ryanair 57,9 millió utast szállított, 4 százalékkal többet, mint a bázisidőszakban. A gépek töltöttsége változatlanul 94 százalékon maradt.

A jegyárak a bázishoz képest azonban 21 százalékkal emelkedtek, ezért nőhetett – az 5 százalékkal növekvő működési költségek ellenére is – 128 százalékkal a nyereség. A jegyárak megugrását részben az tette lehetővé, hogy a húsvét idén áprilisra esett, ellentétben a tavalyi évvel, amikor márciusra, azaz az előző negyedévre.

Pénze is van az ír fapadosnak 

A július–szeptemberi nyári hónapokra a vezetés már kisebb mértékű jegyáremelkedésre számít, de az is felülmúlja a tavalyit, hiszen akkor az egész évet alapul véve összességében 7 százalékkal csökkentek a jegyárak. 

Ennyit fizet a Ryanair az alkalmazottainak, hogy kiszúrják a túlméretes csomagokat

Az ír fapados szerint egyre nagyobb problémát okoznak a túlméretes, fedélzetre felvitt csomagok. A Ryanair ezért növelné az ezek kiszúrásáért járó fejpénzt. Bővebben>>>

