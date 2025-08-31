Deviza
EUR/HUF396.98 +0.12% USD/HUF339.79 +0.14% GBP/HUF451.26 -1.53% CHF/HUF417.54 -1.5% PLN/HUF93.11 +0.12% RON/HUF78.25 +0.13% CZK/HUF16.23 +0.13% EUR/HUF396.98 +0.12% USD/HUF339.79 +0.14% GBP/HUF451.26 -1.53% CHF/HUF417.54 -1.5% PLN/HUF93.11 +0.12% RON/HUF78.25 +0.13% CZK/HUF16.23 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szabadúszó
digitális nomád
starbucks
Dél-Korea
kávézó

Lesújt a kávézókban laptopozókra a Starbucks – emiatt bárkit kitilthat a kávézólánc

Megelégelte a szabadúszók pofátlanságát a kávézólánc. A Starbucks Dél-Koreában kitiltja a több képernyőn dolgozókat és a nyomtatót magukkal vivőket az egységeiből.
VG
2025.08.31, 12:58
Frissítve: 2025.08.31, 13:00

Meglepő, és egyben drasztikus lépésre szánta el magát a Starbucks. A világ egyik legismertebb kávézólánca Dél-Koreában kitilthatja a digitális nomádok és a kávézókban dolgozó vendégek jelentős részét. Az ok, bár furcsa, de érthető, sokan ugyanis visszaéltek a helyzettel.

Starbucks
A Starbucks drasztikus lépésre szánta el magát Dél-Koreában / Fotó: Shutterstock

A mai világban egyre több olyan munkakör létezik, amelyet nem, vagy nem mindig szükséges az irodában, fix helyszínen végezni. Többek között újságíróként is előfordul, hogy egy-egy interjú helyszíne egy kávézó vagy étterem, vagy épp egy-egy cikket egy vendéglátóhelyre beülve ír meg az ember. A digitális nomádok, akik home office helyett külföldre utazva, világot látva, távmunkában végzik munkájukat, pedig kifejezetten gyakran dolgoznak kávézókban ülve a világ távoli szegleteiben.

Az adott kávézónak ez nem feltétlenül jó, ugyanis ők nemcsak egy kávé elfogyasztásának idejére, hanem jóval hosszabb időtartamra, akár órákra elfoglalják az adott asztalt, és igénybe veszik a wifiszolgáltatást, a szabad konnektorokat és a mosdót is. A dél-koreai Starbucks-lánc azonban nem is ezt elégelte meg, hanem azt, hogy egyesek még ennél is jobban visszaélnek a helyzettel – számolt be a Creative Bloq hírportál.

Ebből lett elege a Starbucksnak

A Starbucks Korea ugyanis arra kényszerült, hogy meg kellett tiltania a vendégeknek, hogy nyomtatókat és asztali számítógépeket hordjanak be a kávézóikba. A vállalat szerint ugyanis az egységeik nem coworking irodák. Barátokkal való találkozásra, randevúkra vagy csak egy nyugodt italra valók. A látogatónak szem előtt kell tartania, hogy a kávézóban vendég, nem pedig bérlő.

A cég úgy látja, hogy az alapvető társadalmi tudatosság manapság ritka kincs, egyes szabadúszók ugyanis úgy gondolják, hogy egy latte megvásárlásával korlátlan jogokat szereznek, miközben az ingyenes wifi, a fűtés, a konnektorok és egy asztal egész napra olyan dolgok, amelyekért egy dedikált coworking térben sokkal többet kellene fizetniük.

A Starbucks Korea intézkedése kapcsán kijelenthető, hogy egy laptop használata rendben van, a több képernyős munkavégzés már kissé túlzás, a nyomtatók becipelése pedig már azon is túlmegy. A többi vendég számára is zavaró lehet például, ha valaki a szomszéd asztalnál épp egy hosszabb Zoom-meetingen vesz részt.

A koreaiaknak már saját szavuk is van erre, a cagongjok kifejezés. Ez olyan, kávézókban dolgozó embereket jelöl, akik elfoglalják az asztalokat, és ellopják az áramot. Ezt a köznyelvben negatív csengésű szóként használják, ugyanis amikor valaki egy kis IT-osztályt rendez be a süteményes pult mellett, azzal eléggé eltéveszti a kávézó fogalmának lényegét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu