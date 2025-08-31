Lesújt a kávézókban laptopozókra a Starbucks – emiatt bárkit kitilthat a kávézólánc

Meglepő, és egyben drasztikus lépésre szánta el magát a Starbucks. A világ egyik legismertebb kávézólánca Dél-Koreában kitilthatja a digitális nomádok és a kávézókban dolgozó vendégek jelentős részét. Az ok, bár furcsa, de érthető, sokan ugyanis visszaéltek a helyzettel.

A Starbucks drasztikus lépésre szánta el magát Dél-Koreában / Fotó: Shutterstock

A mai világban egyre több olyan munkakör létezik, amelyet nem, vagy nem mindig szükséges az irodában, fix helyszínen végezni. Többek között újságíróként is előfordul, hogy egy-egy interjú helyszíne egy kávézó vagy étterem, vagy épp egy-egy cikket egy vendéglátóhelyre beülve ír meg az ember. A digitális nomádok, akik home office helyett külföldre utazva, világot látva, távmunkában végzik munkájukat, pedig kifejezetten gyakran dolgoznak kávézókban ülve a világ távoli szegleteiben.

Az adott kávézónak ez nem feltétlenül jó, ugyanis ők nemcsak egy kávé elfogyasztásának idejére, hanem jóval hosszabb időtartamra, akár órákra elfoglalják az adott asztalt, és igénybe veszik a wifiszolgáltatást, a szabad konnektorokat és a mosdót is. A dél-koreai Starbucks-lánc azonban nem is ezt elégelte meg, hanem azt, hogy egyesek még ennél is jobban visszaélnek a helyzettel – számolt be a Creative Bloq hírportál.

Ebből lett elege a Starbucksnak

A Starbucks Korea ugyanis arra kényszerült, hogy meg kellett tiltania a vendégeknek, hogy nyomtatókat és asztali számítógépeket hordjanak be a kávézóikba. A vállalat szerint ugyanis az egységeik nem coworking irodák. Barátokkal való találkozásra, randevúkra vagy csak egy nyugodt italra valók. A látogatónak szem előtt kell tartania, hogy a kávézóban vendég, nem pedig bérlő.

A cég úgy látja, hogy az alapvető társadalmi tudatosság manapság ritka kincs, egyes szabadúszók ugyanis úgy gondolják, hogy egy latte megvásárlásával korlátlan jogokat szereznek, miközben az ingyenes wifi, a fűtés, a konnektorok és egy asztal egész napra olyan dolgok, amelyekért egy dedikált coworking térben sokkal többet kellene fizetniük.

A Starbucks Korea intézkedése kapcsán kijelenthető, hogy egy laptop használata rendben van, a több képernyős munkavégzés már kissé túlzás, a nyomtatók becipelése pedig már azon is túlmegy. A többi vendég számára is zavaró lehet például, ha valaki a szomszéd asztalnál épp egy hosszabb Zoom-meetingen vesz részt.