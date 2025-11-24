Remény a békére: erősödéssel nyithatnak az európai tőzsdék

Lendületesen indította a hetet a globális részvénypiac az ázsiai kereskedelemben. A befektetők bizakodóvá váltak a decemberi amerikai jegybanki kamatcsökkentéssel kapcsolatban – annak ellenére, hogy a döntéshozók továbbra sem értenek egyet egy ilyen lépés szükségességében.

Optimista a részvénypiac: amerikai kamatcsökkentésben és a háború végében bízik / Fotó: AFP

A piacok meghatározó eseményekre készülnek, a héten publikálják az amerikai kiskereskedelmi forgalomra és a termelői árak alakulására vonatkozó adatokat, továbbá Rachel Reeves brit pénzügyminiszter is hamarosan bemutatja a jövő évi költségvetés tervezetét.

A geopolitikai fejlemények szintén a figyelem középpontjában állnak, miután az Egyesült Államok és Ukrajna közölte, hogy „frissített és finomított békekeretet” hozott létre az Oroszországgal folytatott háború befejezésére, ami az olajárakra is nyomást gyakorolt egy esetleges kínálatnövekedés lehetőségét számba véve.

Részvénypiac: felerősödtek az amerikai kamatcsökkentési várakozások

A globális részvénypiacok múlt heti megpróbáltatásai után – amelyeket részben a magas technológiai részvényértékelésekkel kapcsolatos aggodalmak okoztak – az ázsiai kereskedés hétfőn némi lélegzetvételhez juttatta a részvényeket.

Japánban ünnepnap miatt zárva voltak a piacok, viszont

az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdét nem tartalmazza) 0,4 százalékkal emelkedett,

Dél-Korea technológiai túlsúlyú Kospi index 0,7 százalékkal nőtt.

A Nasdaq határidős jegyzései 0,64 százalékkal,

az S&P 500 határidős jegyzései 0,45 százalékkal emelkedtek,

az Európában irányadó Euro Soxx 50 határidős ügyletei 0,78 százalékkal nőttek.

A legutóbbi lendületet John Williams, a Fed befolyásos döntéshozójának pénteki megjegyzései adták, aki szerint a kamatok „rövid távon” csökkenhetnek, növelve a decemberi további lazítás valószínűségét. Williams Jerome Powell Fed elnök szoros szövetségesének számít – jegyezi meg a Bloomberg –, ugyanakkor Susan Collins, a Bostoni Fed elnöke jelezte, hogy még nem döntött a lehetséges lépésről – vagyis a Fed továbbra is megosztott a kérdésben.

Decemberben újabb Fed-kamatcsökkentésre számítunk, ezt pedig további két lépés követi majd 2026 márciusában és júniusában, amellyel az irányadó kamatok 3–3,25 százalék közé csökkennek

– idézi a Reuters Jan Hatziust, a Goldman Sachs vezető közgazdászát. „A jövő év kockázatai inkább a további csökkentések felé mutatnak, mivel az alapinflációról kedvező hírek érkeztek, és a munkaerőpiac romlása – különösen a diplomások körében – valószínűleg nehezen lesz kezelhető az általunk várt mérsékelt ciklikus növekedési gyorsulással” – teszi hozzá az elemző.

A határidős piac majdnem 70 százalékos eséllyel árazza, hogy a Fed a jövő hónapban 25 bázispontos vágást hajt végre,

szemben az egy héttel korábbi, kevesebb mint 30 százalékkal.

A hónap elején véget ért rekordhosszúságú amerikai kormányzati leállás bizonytalanná tette az amerikai kamatkilátásokat, mivel leállt számos statisztika publikálása, így a Fed kamatdöntése szempontjából kulcsfontosságú munkaerőpiaci jelentés sem látott napvilágot.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal pénteken közölte, hogy lemondta az októberi fogyasztói árindex jelentésének közzétételét, mivel a leállás megakadályozta az adatok begyűjtését.

Gyengülésre van ítélve a jen

A devizapiac fókusza a jenre irányult, amely 0,2 százalékkal, 156,72-ra gyengült a dollárral szemben – továbbra is 10 hónapos mélypont közelében maradt.

A kereskedők arra számítanak, hogy a japán pénzügyi vezetés beavatkozik a jen gyengülésének megállítása érdekében;

a devizát egyre nagyobb nyomás alá helyezik az ország fiskális helyzetével és az alacsony kamatokkal kapcsolatos aggodalmak.