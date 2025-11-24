Deviza
EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09% EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,996 -0.73% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,310.79 +0.83% BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,996 -0.73% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,310.79 +0.83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
arany
amerikai kamatcsökkentés
orosz-ukrán háború
dollár
Fed
devizapiac
olaj
euró
részvénypiac

Remény a békére: erősödéssel nyithatnak az európai tőzsdék

Ismét megjelentek az amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások; a héten kulcsfontosságú amerikai makroadatokat tesznek közzé. Az amerikai–ukrán tárgyalások nyomán felerősödtek a háború végére vonatkozó remények; ha így lesz, szárnyalhat a részvénypiac.
D. GY.
2025.11.24., 07:52

Lendületesen indította a hetet a globális részvénypiac az ázsiai kereskedelemben. A befektetők bizakodóvá váltak a decemberi amerikai jegybanki kamatcsökkentéssel kapcsolatban – annak ellenére, hogy a döntéshozók továbbra sem értenek egyet egy ilyen lépés szükségességében.

részvénypiac
Optimista a részvénypiac: amerikai kamatcsökkentésben és a háború végében bízik / Fotó: AFP

A piacok meghatározó eseményekre készülnek, a héten publikálják az amerikai kiskereskedelmi forgalomra és a termelői árak alakulására vonatkozó adatokat, továbbá Rachel Reeves brit pénzügyminiszter is hamarosan bemutatja a jövő évi költségvetés tervezetét. 

A geopolitikai fejlemények szintén a figyelem középpontjában állnak, miután az Egyesült Államok és Ukrajna közölte, hogy „frissített és finomított békekeretet” hozott létre az Oroszországgal folytatott háború befejezésére, ami az olajárakra is nyomást gyakorolt egy esetleges kínálatnövekedés lehetőségét számba véve. 

Részvénypiac: felerősödtek az amerikai kamatcsökkentési várakozások

A globális részvénypiacok múlt heti megpróbáltatásai után – amelyeket részben a magas technológiai részvényértékelésekkel kapcsolatos aggodalmak okoztak – az ázsiai kereskedés hétfőn némi lélegzetvételhez juttatta a részvényeket.

Japánban ünnepnap miatt zárva voltak a piacok, viszont 

  • az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdét nem tartalmazza) 0,4 százalékkal emelkedett, 
  • Dél-Korea technológiai túlsúlyú Kospi index 0,7 százalékkal nőtt. 
  • A Nasdaq határidős jegyzései 0,64 százalékkal, 
  • az S&P 500 határidős jegyzései 0,45 százalékkal emelkedtek, 
  • az Európában irányadó Euro Soxx 50 határidős ügyletei 0,78 százalékkal nőttek. 

A legutóbbi lendületet John Williams, a Fed befolyásos döntéshozójának pénteki megjegyzései adták, aki szerint a kamatok „rövid távon” csökkenhetnek, növelve a decemberi további lazítás valószínűségét. Williams Jerome Powell Fed elnök szoros szövetségesének számít – jegyezi meg a Bloomberg –, ugyanakkor Susan Collins, a Bostoni Fed elnöke jelezte, hogy még nem döntött a lehetséges lépésről – vagyis a Fed továbbra is megosztott a kérdésben. 

Decemberben újabb Fed-kamatcsökkentésre számítunk, ezt pedig további két lépés követi majd 2026 márciusában és júniusában, amellyel az irányadó kamatok 3–3,25 százalék közé csökkennek

idézi a Reuters Jan Hatziust, a Goldman Sachs vezető közgazdászát. „A jövő év kockázatai inkább a további csökkentések felé mutatnak, mivel az alapinflációról kedvező hírek érkeztek, és a munkaerőpiac romlása – különösen a diplomások körében – valószínűleg nehezen lesz kezelhető az általunk várt mérsékelt ciklikus növekedési gyorsulással” – teszi hozzá az elemző.

  • A határidős piac majdnem 70 százalékos eséllyel árazza, hogy a Fed a jövő hónapban 25 bázispontos vágást hajt végre, 
  • szemben az egy héttel korábbi, kevesebb mint 30 százalékkal.

A hónap elején véget ért rekordhosszúságú amerikai kormányzati leállás bizonytalanná tette az amerikai kamatkilátásokat, mivel leállt számos statisztika publikálása, így a Fed kamatdöntése szempontjából kulcsfontosságú munkaerőpiaci jelentés sem látott napvilágot. 

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal pénteken közölte, hogy lemondta az októberi fogyasztói árindex jelentésének közzétételét, mivel a leállás megakadályozta az adatok begyűjtését.

Gyengülésre van ítélve a jen

A devizapiac fókusza a jenre irányult, amely 0,2 százalékkal, 156,72-ra gyengült a dollárral szemben – továbbra is 10 hónapos mélypont közelében maradt. 

A kereskedők arra számítanak, hogy a japán pénzügyi vezetés beavatkozik a jen gyengülésének megállítása érdekében; 

a devizát egyre nagyobb nyomás alá helyezik az ország fiskális helyzetével és az alacsony kamatokkal kapcsolatos aggodalmak.

Katajama Szacsuki pénzügyminiszter a múlt héten ismét figyelmeztetett erre, ami átmenetileg megtámasztotta a jen kurzusát, viszont a befektetők ismét növekvő esélyt látnak egy devizapiaci intervencióra. 

A dollár-jen árfolyam mindenképp felfelé fog menni, még akkor is, ha próbálnak beavatkozni. Szerintem ezzel együtt kell élniük. Az egyetlen lehetőségük a beavatkozás, hogy lassítsák az ütemet, de az irányt nem fogják tudni megállítani 

– mondta Saktiandi Supaat, a Maybank regionális devizapiaci stratégiai vezetője.

Japán aktívan beavatkozhat a devizapiacon a gyenge jen negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében – mondta Aida Takudzsi, a kormány egyik fontos testületének magánszektorbeli tagja az NHK közszolgálati televízió vasárnapi műsorában.

Másutt a dollár erős maradt, annak ellenére, hogy a piac nagyobb Fed-lazítást áraz, így 

  • az euró közel kéthetes mélyponton, 1,1506 dolláron stagnált. 
  • A font 0,06 százalékkal, 1,3091 dollárra gyengült a szerdai költségvetési bejelentés előtt. 
  • Az árupiacokon a Brent nyersolaj határidős jegyzése 0,16 százalékkal, 62,46 dollárra csökkent hordónként, 
  • az amerikai WTI nyersolaj 0,17 százalékkal, 57,96 dollárra esett. 
  • Az azonnali piacon az arany ára 0,3 százalékkal, 4054,19 dollárra csökkent unciánként.
Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
821 cikk

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12413 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
vulkán

Évezredek után kitört egy óriási vulkán: tíz kilométeres a füstoszlop a lehető legrosszabb helyen, máris elterelik a repülőgépeket – videón a Hayli Gubbi

Tízezer éve alvó tűzhányó ébredt fel vasárnap Etiópiában.
8 perc
orosz-ukrán háború

Megszólalt Putyin a 28 pontos béketervről, súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről

A Kreml ura szerint az orosz–ukrán háború kapcsán a nyugati javaslat csak tárgyalási alap, szó sincs arról, hogy elfogadta volna.
3 perc
kínai beruházás

Vörösen izzik Kijev, de Szijjártónak Brüsszelben volt ideje másra is: ebben Magyarország kiemelkedik az EU-ban

Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság sokat profitál belőle.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu