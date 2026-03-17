Robotok árasztják el a debreceni BMW-gyárat: emberek helyett fognak dolgozni – focipályányi napelemekkel töltik a fémtestű munkavállalókat

Kovács Ádám a BMW-nek akkumulátorokat gyártó EVE Power közkapcsolatokért felelős igazgatója úgy nyilatkozott, az ő cégük is lát perspektívát a humanoid robotokban: kínai gyárukban már a gyakorlatban tesztelik őket, későbbiekben pedig debreceni alkalmazásuk is evidencia lehet. BMW és beszállítója emberszabású gépek iránti érdeklődése egyáltalán nem egyedi.

A gondolatot, hogy az autóiparnak a humanoid robotok új perspektívát nyithatnak, Elon Musk vetette fel, aki az Optimus névre keresztelt modellel hívta fel erre a piaci szegmensre a figyelmet. Azóta az újabb és újabb tesztekről szóló hírek egyre szaporodnak. A kínai Zekr/Geely például az UBTech Walker S1 robotját engedte be a gyártásba, a Hyundai és a Toyota is alkalmaz ilyen gépeket kanadai üzemében, a Mercedes pedig már 2024-ben kipróbálta kecskeméti gyárában az Apptronik Apolló nevű modelljét.

Aki autót tud gyártani, az robotot is tud

Elemzők szerint az emberszabású gépek gyártásának komoly szerepe lehet az egyre szerényebb kilátásokkal szembesülő autóipar megmentésében. Amennyiben a monoton munkát tömegesen képesek kiváltani – márpedig a tesztek azt bizonyítják, hogy képesek –, alkalmazásuk is szépen hizlalhatja a profitot. Gyártásuk pedig a vonatkozó prognózisok szerint még inkább jövedelmező lehet. Ennek technikai akadálya nincs, hiszen – ahogyan Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelő kormánybiztos arra rámutatott – aki autót tud gyártani, az robotot is tud, hiszen az autó ma már maga is robot.

Palkovics László nemzetközi tanulmányokra hivatkozva korábban a Vg.hu-nak nyilatkozva hívta fel a figyelmet a humanoidrobot-piacra. Úgy látta, ebben az óriási felfutás előtt álló szegmensben bőven lehet keresnivalója Magyarországnak is, mivel a gyártás alapjai pontosan ugyanazok, mint amikre az autóipar épül. Ezek pedig Magyarországon a legnagyobb autógyártók által bőségesen rendelkezésre állnak.

Elon Musk szerint a humanoidrobot-piacot az autóipar mellett a lakossági igények is erősen hajtani fogják, és 2050-re ötbillió dollárosra hízik, ami megegyezik a világ autóiparának teljes értékével. De már 2040-ben is tízmilliárd humanoid robot lehet használatban az ipartól a háztartásokig, miközben az autóipar eladásai mindössze 80-90 millió darab körül alakulnak.

A piac értelemszerűen a fejlesztők szerint is nagyon perspektivikus. Az amerikai milliárdos által favorizált Optimus mellett tucatnyi modell van versenyben: a Figure AI például már tavaly kihozta Figure 03-t, amit az ipari környezetben kipróbált Figur 02 tesztjének tanulságát felhasználva fejlesztett tovább a mesterséges intelligencia. Ez a modell már a háztartásban is alkalmazható.