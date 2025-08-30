Ukrajna évről évre inkább az EU-ból él, még púdernek se volt elég az uniós gazdáknak ártani – az Eurostat nem hazudik

Küzd az Európai Unió, különösen iparháza, Németország, hogy versenyképtelenségi problémái ellenére többet adjon el külföldre, mint amit vesz. Ukrajna esetében ezt sikerült elérni, sőt egyre gyorsabban áramlik oda az uniós áru, mióta háborúban állnak. Ha nem tudnánk, hogy ezt is mi fizetjük meg, akár még üdvözölhetnénk is az Eurostat friss adatait.
Az uniós statisztikai hivatal ismertette alaphelyzet:
Ismeretes a háború kitörése óta folyamatosan áramlik a pénz Nyugatról Ukrajnába, a világ egyik legrosszabb hitelminősítésű országába, amely maga minden lejárt fizetési kötelezettségét még így sem tudta teljesíteni. Az EU-ból fokozottan, mióta az Egyesült Államok idén kivonult a háború finanszírozásából, sőt az Európai Bizottság 2028-tól induló hétéves uniós költségvetés tervezetét is Ukrajna százmilliárdos nagyságrendű támogatására építette, a támogatásokat az ország javára átrendezve és növelve saját rendelkezési hatalmát a kiadások felett.
Miközben egyre nagyobb sebességgel áramlik az uniós áru Ukrajnába, a háborús ország exportját az EU-ba támogató intézkedésekkel sikerült nagyjából szinten tartani. Részesedése az EU teljes behozatalából így is 0,2 százalékponttal csökkent 4 év alatt, 0,85 százalékra, miközben az EU exportjából Ukrajna már 1,8 százalékot szakít ki 1,3 százalék helyett. Ha Ukrajna csatlakozna az EU-hoz, exportja növelésével szűkíthetné hiányát – egy kilátás, amitől az uniós gazdáknak égnek áll a haja, ezért szerveznek tiltakozásokat a a tagfelvétel ellen.
Szemléltető, milyen árukból nőtt Ukrajna részesedése az elmúlt négy évben az EU teljes behozatalában, Brüsszel támogatása mellett: Az Eurostat összesítése szerint
Ahol növekedést látunk, az Eurostat közleménye szerint ennek okozói
az Ukrajna támogatása érdekében hozott intézkedések, különösen a mezőgazdasági áruk esetében.
Fordított irányba, a következő árukat tömi növekvő mennyiségben Ukrajnába az EU. Ezen belül a Barátság vezeték ukrán felrobbantása után pár nappal és az Északi Áramlat tönkretétel után három évvel érdemes felfigyelni arra, milyen hatalmas mértékben szorul uniós szomszédai ellátmányaira Ukrajna üzemanyagból.
Négy év alatt az EU-ból Ukrajnába exportálét negyedévi mennyiség értéke
A dagadó külkereskedelmi hiány természetesen növeli Ukrajna adósságát, ahogy a háború költségei is. Ennek fedezésére azonban akkora nyugati pénzsegítség érkezik, ami a felszínen tartja az országot, mindig épp annyira hogy még ne menjenek csődbe. Ha ez a segítség nem érkezne, pénzügyileg Ukrajna pillanatok alatt összeomlana, ha tehát Brüsszelből az a "kérés'" érkezne Kijevbe, hogy fejezze be a háborút, arra Volodimir Zelenszkij aligha mondhatna nemet.
Természetesen az uniós pénzek nem az unióval szembeni kereskedelmi hiánya finanszírozására érkeznek, hanem más célokra (amelyek akár ezt is segíthetik), szélesebb közgazdasági értelemben e deficit fenntartását teszik lehetővé.
Ha csak a második negyedévet nézzük meg, amikor Ukrajna 6,42 milliárd eurós hiányt produkált az EU-val szemben,
Ez összesen 7,14 milliárd dollár, mostani árfolyamon számolva 6,1 milliárd euró, ami csaknem lefedi az időszak ukrán külkereskedelmi hiányát az unió felé.
