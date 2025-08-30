Ukrajna évről évre inkább az EU-ból él, még púdernek se volt elég az uniós gazdáknak ártani – az Eurostat nem hazudik

Küzd az Európai Unió, különösen iparháza, Németország, hogy versenyképtelenségi problémái ellenére többet adjon el külföldre, mint amit vesz. Ukrajna esetében ezt sikerült elérni, sőt egyre gyorsabban áramlik oda az uniós áru, mióta háborúban állnak. Ha nem tudnánk, hogy ezt is mi fizetjük meg, akár még üdvözölhetnénk is az Eurostat friss adatait.

Ukrajna-EU külkereskedelem: ezen a donecki mezőn már az oroszok aratnak, de bőven maradt még ukrán ellenőrzés alatt is föld, ahonnan az Európai Unióba exportálhat Kijev - ez mégis csak az aprópénz Fotó: AFP

Az uniós statisztikai hivatal ismertette alaphelyzet:

Ez év második negyedében az EU 11,75 milliárd euró értékű árut küldött Ukrajnába (pénteki árfolyamon 4664 milliárd forint), ami közelíti a dupláját a pont négy évvel korábbi (még háború előtti) 6,74 milliárdnak.

Az EU behozatala Ukrajnából ugyanakkor alig változott, kicsit csökkent, 5,52 milliárd euróról 5,33 milliárdra.

Az unió többlete tehát Ukrajnával szemben 1,22 milliárd euróról több mint megötszöröződött, 6,42 milliárd euróra.

Ismeretes a háború kitörése óta folyamatosan áramlik a pénz Nyugatról Ukrajnába, a világ egyik legrosszabb hitelminősítésű országába, amely maga minden lejárt fizetési kötelezettségét még így sem tudta teljesíteni. Az EU-ból fokozottan, mióta az Egyesült Államok idén kivonult a háború finanszírozásából, sőt az Európai Bizottság 2028-tól induló hétéves uniós költségvetés tervezetét is Ukrajna százmilliárdos nagyságrendű támogatására építette, a támogatásokat az ország javára átrendezve és növelve saját rendelkezési hatalmát a kiadások felett.

Miközben egyre nagyobb sebességgel áramlik az uniós áru Ukrajnába, a háborús ország exportját az EU-ba támogató intézkedésekkel sikerült nagyjából szinten tartani. Részesedése az EU teljes behozatalából így is 0,2 százalékponttal csökkent 4 év alatt, 0,85 százalékra, miközben az EU exportjából Ukrajna már 1,8 százalékot szakít ki 1,3 százalék helyett. Ha Ukrajna csatlakozna az EU-hoz, exportja növelésével szűkíthetné hiányát – egy kilátás, amitől az uniós gazdáknak égnek áll a haja, ezért szerveznek tiltakozásokat a a tagfelvétel ellen.

Mezőgazdaságán keresztül tartja lélegeztetőgépen Ukrajna exportját Brüsszel

Szemléltető, milyen árukból nőtt Ukrajna részesedése az elmúlt négy évben az EU teljes behozatalában, Brüsszel támogatása mellett: Az Eurostat összesítése szerint

szójaolajból 26 százalékról 45 százalékra (az Egyesült Államokat és Oroszországot teljesen, Szerbiát és Norvégiát részben kiszorítva),

napraforgóolajból 87-ről 94 százalékra (Szerbia és főleg Moldova kárára),

fában 10-ről 12 százalékra (miközben az oroszokat 23 százalékát teljesen "elsüllyesztették", de a nevető harmadik Kína 16-ról 25 százalékra avanzsált),

kukoricában 51-ről 67 százalékra (Brazíliát 20-ról 7 százalékra fonnyasztva, miközben a semmiből mindjárt 8 százalékkal előlengett az amerikai zászló),

repcében 39 százalékról 56-ra (Kanada 21 százalékát szinte teljesen kiütve),

de vas- és acélban még úgy is 11-ről 5-százalékra soványodtak, hogy a keleti gyáraikat és bányáikat elfoglaló Oroszország része 16-ról 7 százalékra olvadt (de, talán némi meglepetésre megmaradt).

Ahol növekedést látunk, az Eurostat közleménye szerint ennek okozói

az Ukrajna támogatása érdekében hozott intézkedések, különösen a mezőgazdasági áruk esetében.

Ukrajna-EU külkereskedelem: ezeket az árukat pumpálja Ukrajnába Brüsszel

Fordított irányba, a következő árukat tömi növekvő mennyiségben Ukrajnába az EU. Ezen belül a Barátság vezeték ukrán felrobbantása után pár nappal és az Északi Áramlat tönkretétel után három évvel érdemes felfigyelni arra, milyen hatalmas mértékben szorul uniós szomszédai ellátmányaira Ukrajna üzemanyagból.