Adósságválság és éhínség: csődben egy hatalmas lélekszámú ország

A két szervezet múlt héten közzétett elemzése szerint az ország hivatalosan is adósságválságba került, a likviditás és a fizetőképesség fenntartását tekintve egyaránt. A krízist még jobban kiélezte egy 2023 végén elmulasztott eurókötvény-kamatfizetés, valamint az, hogy tavaly decemberben nem fizették ki a felvett, egymilliárd dolláros eurókötvény tőketörlesztését – emlékeztet az Origo.
Az elemzés szerint Etiópia külső adósságterhe átlépte a kulcsfontosságú küszöbértékeket. Az állami és államilag garantált külső adósság jelenleg az export 206,6 százalékát teszi ki, ami messze meghaladja a 140 százalékos felső határt, az adósságszolgálat pedig várhatóan az export 36,6 százalékára rúg majd jövőre – ez több mint háromszorosa az ajánlott határértéknek. A bevételi mutatók ugyanilyen aggasztók, az adósságszolgálat várhatóan eléri a kormányzati bevételek 37,7 százalékát 2025-ben.
Jó hír valamelyest, hogy Etiópia teljes államadóssága a GDP 34,8 százalékára csökkent, a három évvel ezelőtti közel 49 százalékról. De mivel ennek közel felével külső hitelezőknek – főként a Világbank egyik intézményének, a Nemzetközi Fejlesztési Társulásnak és Kínának – tartoznak, a szűkös devizatartalékokra nehezedő nyomás továbbra is súlyos.
Az Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az ország gazdaságának stabilizálása egy ambiciózus reformcsomaggal érhető el, amely magában foglalja a piaci alapú árfolyamrendszerre való áttérést, a költségvetési konszolidációt és a szigorúbb monetáris politikát.
Ugyanakkor a politikai és társadalmi ellenállás megakaszthatja a reformok végigvitelét – figyelmeztet a dokumentum. A lakosság elégedetlensége már felszínre került többek között az emelkedő megélhetési költségek miatt, az infláció pedig 13 százalék felett mozog.
Bár a gazdasági növekedés viszonylag erős – tavaly 8,1 százalék volt, az idei évre pedig 7,2 százalékos lehet az előrejelzések szerint –, a 2019 előtti átlagos értékekhez képest lassabb a GDP bővülésének lendülete, emellett a szűnni nem akaró biztonsági kihívások is alááshatják a befektetői bizalmat.
Etiópia pénzügyi helyzetének stabilizálása most a G20-ak által koordinált adósságátstrukturáláson múlik.
Az állami hitelezőkkel márciusban elért elvi megállapodás várhatóan utat nyit a hivatalos megállapodáshoz a következő hónapokban, de a magánhitelezőkkel továbbra sem sikerült megegyezni.
Az idén a becsült adatok szerint több mint 135 milliós Etiópiában továbbra is súlyos éhínség áll fenn, az emberek milliói szembesülnek súlyos élelmiszerhiánnyal az aszály, az elhúzódó fegyveres konfliktusok hatásai és a finanszírozás csökkentése miatt. A kelet-afrikai ország válságáról született teljes cikket itt olvashatja el.
