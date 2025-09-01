Akkumulátorkülönlegességgel forradalmasítják az energiatárolást a finnek

Finnország újabb lépést tett az energiafüggetlenség és a karbonsemlegesség felé. Az északi ország a héten felavatta az első, ipari méretű homokakkumulátorát a déli Pornainen városában, ahol egy régi faapríték-erőmű helyett fogja ellátni a település fűtési feladatait. Ez a világ eddigi legnagyobb ilyen típusú létesítménye. Az új berendezésnek köszönhetően a százötvenezres város helyi fűtési hálózatának szén-dioxid-kibocsátása akár 70 százalékkal is csökkenhet.

A világ legnagyobb homokakkumulátorát adták át a finnországi Pornainen városában / Fotó: Polar Night Energy

A New Atlas tudósítása szerint a finn Polar Night Energy cég – amely néhány évvel ezelőtt a világ első kereskedelmi forgalomba hozott homokakkumulátorát is gyártotta – által kifejlesztett akkumulátor körülbelül 13 méter magas és 15 méter széles. A gigaakkumulátor akár 100 megawattóra energia tárolására is alkalmas, 90 százalékos hatékonysággal. Méreteit tekintve tízszer akkora, mint az első homokakkumulátorok, és a tervek szerint egy egész város egyheti hőigényét képes tárolni.

A hőenergia-tároló tartály (TES) egy kritikus fontosságú eszköz olyan helyeken, mint Finnország, ahol időszakosan hatalmas mennyiségű szélenergia és napenergia áll rendelkezésre, azonban az energiaigény és az energiakínálat egyaránt erősen ingadozik. A homokakkumulátor akkor töltődik fel, amikor az áram olcsón elérhető, majd hónapokon keresztül képes tárolni az energiát, ezzel nagyban hozzájárulva a hálózat egyensúlyának fenntartásához a magas energiaigényű időszakokban is.

A hőenergia-tároló homakakkumulátor működési elve egyszerű:

A megújuló energiaforrásokból származó többletáramot egy zárt légcsatornarendszeren keresztül egy nagy, szigetelt silóban tárolt homok melegítésére használják fel, amelynek hőmérséklete elérheti a 600 Clesius-fokot is.

A homok felmelegszik, és hosszú ideig meleg marad, ezáltal akkumulátorként működik.

Később hideg levegőt fújnak az akkumulátor csöveibe, amely a rendszerben haladva elvonja a homok hőjét.

Ez a felmelegített levegő – amely nagyjából 400 Celsius-fok körüli – aztán ipari folyamatokhoz gőzzé alakíthatja, vagy egy hőcserélőnek nevezett eszköz segítségével fűtheti a központi fűtéshez használt vizet.

Vagyis az akkumulátor nem tárol és nem szolgáltat közvetlenül villamos energiát, hanem a hőt tartja meg. És a TES tárolt hőjét alakítják át villamos energiává, gőzturbinák segítségével.