Európa megmenekül, olyat tud, amitől még Kínának is leesik az álla: beindult a páratlan üzem az Északi-tenger alatt 2600 méter mélyen – videó

Norvégiában elindult az ipari tevékenység során keletkező szén-dioxid új módszerrel való tárolása: a cseppfolyósított szén-dioxidot csővezetéken keresztül az Északi-tenger mélyén található tározóba juttatták – jelentette be a projektet irányító Northern Lights nemzetközi konzorcium.
Elsőként a német Heidelberg Materials breviki cementgyárából származó szén-dioxidot injektálták a tározóba. A Northern Lights az első olyan kereskedelmi vállalat a világon, amely a szén-dioxid szállítására és tárolására szakosodott. A 2024-ben alakult konzorciumot az Equinor, a Shell és a TotalEnergies nagyvállalatok alapították.
A kezdeményezés keretében európai gyárak és erőművek kéményeiből eltávolított szén-dioxid biztonságos elszállítását és tárolását biztosítják díjazás ellenében. A cég a termelésből származó szén-dioxidot összegyűjti, cseppfolyósítja, majd hajóval Bergen közelébe viszi, ahol tartályokba helyezik, majd csővezetéken keresztül szállítják a norvég partoktól körülbelül 110 kilométerre fekvő,
az Északi-tenger fenekén mintegy 2600 méter mély tározóba.
A döntően norvég állami támogatással működő Northern Lights évente mintegy másfél millió tonna szén-dioxid elhelyezésére alkalmas, de az évtized végére ezt 5 millió tonnás kapacitásra növelnék. A norvégok ezenkívül egy másik problémára is megtalálták a megoldást.
A gyártók szívesen alkalmaznák a lítium-kén (Li-S) akkumulátorokat többek között az elektromos autók esetében, mert több energiát, gyorsabb töltést, nagyobb biztonságot és alacsonyabb költségeket ígérnek, mint a lítiumion-akkumulátorok. A baj csak az, hogy a lítium-kén cellák túl gyorsan kopnak.
Legalábbis eddig így volt, azonban a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) kutatói szabadalmaztattak egy bevonatot, amely blokkolja a lítium-kén akkumulátorokban található káros poliszulfidokat, ötszörösére növelve az élettartamukat.
A felfedezés erős hatással lesz az elektromos autókra, mert az áttöréssel ráadásul a súly is jelentősen, egy tipikus 800 voltos akkumulátor esetében több mint 200 kilóval csökken. A kisebb súly pedig nagyobb hatékonyságot és hatótávolságot jelent. Mindennek tetejében az egyik alapanyag, a kén bőségesen rendelkezésre áll és olcsó, így a költségeket is csökkenti.
Nagyon beleszóltak a kis zölderőművek az áramellátásba
Magyarország energiatermelése 2025 első felében 30,5 százalékban volt teljesen zöld, 36,1 százalékban halványabb zöld, és 77,2 százalékban karbonmentes. Mint a Világgazdaság sorra vette, vannak még bőven lehetőségek a környezetkímélő energiatermelés növelése terén. Tény, hogy a napenergiával már jól állunk, amerre nézünk, napelemet látunk.
