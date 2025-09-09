Deviza
Németország
áram
szándékos gyújtogatás
gyújtogatás
Berlin

Súlyos gyújtogatás Berlinben: ötvenezer háztartás került bajba

Két nagyfeszültségű távvezetékoszlop gyulladt ki a város délkeleti részén. Berlinben ötvenezer háztartás maradt áram nélkül. A helyreállítás szerdára várható.
VG/MTI
2025.09.09., 21:26
Fotó: Shutterstock

Mintegy ötvenezer berlini háztartás maradt áram nélkül kedden, miután hajnalban gyújtogatás miatt kigyulladt két nagyfeszültségű távvezetékoszlop a város délkeleti részén. A tűzoltók eloltották a lángokat, de az áramszolgáltató szerint a teljes helyreállítás csak szerdára várható. A rendőrség szándékos gyújtogatás miatt indított nyomozást, és nem zárja ki a politikai indítékot sem. Az ügyet a politikai bűncselekmények felderítésére szakosodott egység vizsgálja – közölte Anja Dierschke rendőrségi szóvivő.

Berlin, Németország német gazdaság, német ipari termelés áramszünet
Berlinben nem először fordul elő hasonló eset / Fotó: Shutterstock

A Tagesspiegel című lap szerint a hatóságok vizsgálják, lehet-e kapcsolat a támadás és a Tesla múlt heti bejelentése között, miszerint a cég fejlesztési központot nyitna a Treptow-Köpenick kerületben.

A nyomozók párhuzamot vontak a gyújtogatás és egy 2024-ben elkövetett támadás között, amikor egy Tesla-ellenes szélsőbaloldali szervezet megbénította a gyár működését. A legnagyobb európai üzemét Berlin mellett működtető Tesla egyelőre nem kommentálta az esetet.

Nem ez az első hasonló incidens Berlinben

Időközben a támadást egy ismeretlen elkövető vállalta magára az Indymedia szélsőbaloldali internetes platformon: a közleményben szerepel, hogy a támadás célpontja az Adlershof tudományos park volt, ahol technológiai központok és a Humboldt Egyetem több tanszéke is működik. A rendőrség a közlemény hitelességét vizsgálja.

A szolgáltató közlése szerint 15 ezer lakásban már helyreállt az áramszolgáltatás, de a teljes hálózatba csak szerdára kapcsolhatják vissza a fogyasztókat.

Berlinben a hatóságok 2011 óta több hasonló támadást is szélsőbaloldali csoportokhoz kötöttek.

