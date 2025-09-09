Súlyos gyújtogatás Berlinben: ötvenezer háztartás került bajba

Mintegy ötvenezer berlini háztartás maradt áram nélkül kedden, miután hajnalban gyújtogatás miatt kigyulladt két nagyfeszültségű távvezetékoszlop a város délkeleti részén. A tűzoltók eloltották a lángokat, de az áramszolgáltató szerint a teljes helyreállítás csak szerdára várható. A rendőrség szándékos gyújtogatás miatt indított nyomozást, és nem zárja ki a politikai indítékot sem. Az ügyet a politikai bűncselekmények felderítésére szakosodott egység vizsgálja – közölte Anja Dierschke rendőrségi szóvivő.
A Tagesspiegel című lap szerint a hatóságok vizsgálják, lehet-e kapcsolat a támadás és a Tesla múlt heti bejelentése között, miszerint a cég fejlesztési központot nyitna a Treptow-Köpenick kerületben.
A nyomozók párhuzamot vontak a gyújtogatás és egy 2024-ben elkövetett támadás között, amikor egy Tesla-ellenes szélsőbaloldali szervezet megbénította a gyár működését. A legnagyobb európai üzemét Berlin mellett működtető Tesla egyelőre nem kommentálta az esetet.
Időközben a támadást egy ismeretlen elkövető vállalta magára az Indymedia szélsőbaloldali internetes platformon: a közleményben szerepel, hogy a támadás célpontja az Adlershof tudományos park volt, ahol technológiai központok és a Humboldt Egyetem több tanszéke is működik. A rendőrség a közlemény hitelességét vizsgálja.
A szolgáltató közlése szerint 15 ezer lakásban már helyreállt az áramszolgáltatás, de a teljes hálózatba csak szerdára kapcsolhatják vissza a fogyasztókat.
Berlinben a hatóságok 2011 óta több hasonló támadást is szélsőbaloldali csoportokhoz kötöttek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.