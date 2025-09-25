Deviza
Kiborultak Németországban a Szegeden gyárat építő BYD-re: otthagyják a nagy rivális autógyártót az emberei, mindannyian a kínaiaknak akarnak dolgozni - nincs ellenszer a hódításra

Különös tendencia jelent meg Európa egyik legnagyobb piacán, Németországban, miután a BYD agresszív terjeszkedésbe kezdett.
Andor Attila
2025.09.25., 13:31

Nem csak két igazán értékes embert sikerült átigazolnia a Stellantis nevű óriás autóipari konszerntől, de látszólag a kereskedőit is célba vette. Ráadásul ehhez nem célzott stratégiát használ, egyszerűen csak népszerű – írja a Totalcar.

BYD
BYD – a gyors terjeszkedése kiverte a biztosítékot a Stellantisnál / Fotó: STANISLAV KOGIKU

Erről pont a két átigazolt szakember, Maria Grazia Davino és Lars Bialkowski beszéltek egy interjúban az Automobilwoche nevű német lapnak. Ők a BYD európai és németországi ügyvezető igazgatói és elmondták, hogy egyáltalán nem ők keresték meg a Stellantis márkákkal foglalkozó kereskedéseket a kínai márka kapcsán, hanem pont fordítva. 

Sok kereskedőnek szimpatikus a BYD heves terjeszkedése és komoly üzleti lehetőséget látnak benne. Ugyanakkor a felső vezetésnek nem tetszik a kereskedők reakciója a kínai márka terjedésére. 

Állítólag a vállalat egyik márkájának, az Opelnek a rüsselheimi központjában keltett felháborodást a tendencia, bár arról egyelőre nem tudni, hogy ez meddig fajult – kereskedői szerződéseket egyelőre nem vontak vissza.

A BYD terjeszkedése Németországban tényleg látványos: az év elején alig 26 kereskedésük volt a 83,5 millió lakosú országban, de már most 50-nél tartanak és 2025 végére szeretnék elérni a 120-at

– ehhez pedig minden eszközük rendelkezésre áll. A kínaiak nem spórolnak, ha terjeszkedésről van szó, több szakembert megrémít, hogy akár súlyos veszteségek árán is folytatják az agresszív előrenyomulást. Néhány kereskedő már most úgy véli, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, miközben a másik oldalról brutálisan erős tőke áll a BYD rendelkezésére. Egyelőre főleg a céges vásárlók miatt van sikere a márkának, a magáneladások mindössze 12 százalékát teszik ki a teljes értékesítésnek.

A BYD ettől függetlenül megállíthatatlannak tűnik, a két szakember azt mondta az interjúban, hogy már most több megrendelésük van, mint amennyit teljesíteni tudnak. A cél az, hogy a közeljövőben 50 ezer autót adjanak el Németországban, míg 2026-ban 300 új telephely létesítését tervezik. Ezt a terjeszkedést pedig már nem csak a Stellantis fogja megérezni Európában.

Bajban van a Stellantis 

A cég felső vezetése bizonyára amúgy is feszült: a Stellantisnál nagy a baj, felfüggeszti két gyárának működését. A Stellantis hetekre felfüggeszti két üzemének működését a gyenge európai kereslet miatt. A leállás több ezer francia és olasz dolgozót érint. A Stellantis szerint óvatos és felelős megközelítést választott. 

A Stellantis ideiglenesen leállítja a termelést a franciaországi Poissy és az olaszországi Pomigliano üzemében 

szeptember végétől a gyenge európai kereslet miatt. A leállás akár három hétre is elnyúlhat – tudta meg a Reuters. 

A vállalatcsoport kedden közölte, hogy Pomiglianóban, Nápoly közelében, szeptember 29. és október 6. között leáll a Fiat Panda kisautó gyártása, míg az Alfa Romeo Tonale közepes méretű SUV gyártása szeptember 29. és október 10. között szünetel. Az üzemben dolgozó 3800 munkavállalót kényszerszabadságra küldik.

 

5 perc
állampolgárság

Egy panellakás áráért letelepedhetünk ezeken a festői, trópusi helyeken

Varázslatos strandok és gondtalan életvitel.
7 perc
kínai áru

Eurómilliárdok rekedtek a lengyel határon: teljesen megállt az élet a malaszewiczei átkelőnél – ezen is segíthet a Budapest–Belgrád-vasútvonal

Jelenleg 130 tehervonat és 1500 kamion rostokol a határon.
2 perc
smr

A következő 100 évre meghatározták az atomipart: felértékelődik egy reaktortípus, Magyarország is akar belőle – helyzeti előnyben vagyunk a Roszatom miatt

Moszkvában egyeztetett a világ atomiparának számos vezetője az Atomenergetikai Világhét nevű nemzetközi fórumon. Oroszországból jelentjük.

