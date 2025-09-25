Kiborultak Németországban a Szegeden gyárat építő BYD-re: otthagyják a nagy rivális autógyártót az emberei, mindannyian a kínaiaknak akarnak dolgozni - nincs ellenszer a hódításra

Nem csak két igazán értékes embert sikerült átigazolnia a Stellantis nevű óriás autóipari konszerntől, de látszólag a kereskedőit is célba vette. Ráadásul ehhez nem célzott stratégiát használ, egyszerűen csak népszerű – írja a Totalcar.

BYD – a gyors terjeszkedése kiverte a biztosítékot a Stellantisnál / Fotó: STANISLAV KOGIKU

Erről pont a két átigazolt szakember, Maria Grazia Davino és Lars Bialkowski beszéltek egy interjúban az Automobilwoche nevű német lapnak. Ők a BYD európai és németországi ügyvezető igazgatói és elmondták, hogy egyáltalán nem ők keresték meg a Stellantis márkákkal foglalkozó kereskedéseket a kínai márka kapcsán, hanem pont fordítva.

Sok kereskedőnek szimpatikus a BYD heves terjeszkedése és komoly üzleti lehetőséget látnak benne. Ugyanakkor a felső vezetésnek nem tetszik a kereskedők reakciója a kínai márka terjedésére.

Állítólag a vállalat egyik márkájának, az Opelnek a rüsselheimi központjában keltett felháborodást a tendencia, bár arról egyelőre nem tudni, hogy ez meddig fajult – kereskedői szerződéseket egyelőre nem vontak vissza.

A BYD terjeszkedése Németországban tényleg látványos: az év elején alig 26 kereskedésük volt a 83,5 millió lakosú országban, de már most 50-nél tartanak és 2025 végére szeretnék elérni a 120-at

– ehhez pedig minden eszközük rendelkezésre áll. A kínaiak nem spórolnak, ha terjeszkedésről van szó, több szakembert megrémít, hogy akár súlyos veszteségek árán is folytatják az agresszív előrenyomulást. Néhány kereskedő már most úgy véli, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, miközben a másik oldalról brutálisan erős tőke áll a BYD rendelkezésére. Egyelőre főleg a céges vásárlók miatt van sikere a márkának, a magáneladások mindössze 12 százalékát teszik ki a teljes értékesítésnek.

A BYD ettől függetlenül megállíthatatlannak tűnik, a két szakember azt mondta az interjúban, hogy már most több megrendelésük van, mint amennyit teljesíteni tudnak. A cél az, hogy a közeljövőben 50 ezer autót adjanak el Németországban, míg 2026-ban 300 új telephely létesítését tervezik. Ezt a terjeszkedést pedig már nem csak a Stellantis fogja megérezni Európában.